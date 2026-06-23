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टेबल पर केक और चेहरे पर मुस्कुराहट... विजय को निहारती नजर आईं त्रिशा कृष्णन, सेपरेशन की खबरों के बीच आया बड़ा ट्विस्ट

Trisha Krishnan Share Vijay Birthday Post: साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद विजय के साथ उनके सेपरेशन पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 23, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:42 PM IST
टेबल पर केक और चेहरे पर मुस्कुराहट... विजय को निहारती नजर आईं त्रिशा कृष्णन, सेपरेशन की खबरों के बीच आया बड़ा ट्विस्ट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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