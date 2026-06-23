साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने 22 जून, 2026 को अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस खास मौके पर पूरे देश में मौजूद उनके फैंस और बड़ी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी. लेकिन विजय के जन्मदिन पर सभी की नजरें एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णनन के सोशल मीडिया पर टिकी रहीं. फैंस ने पूरे दिन उनके पोस्ट और इंस्टा स्टोरी पर नजर रखी, लेकिन एक्ट्रेस की ओर से कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया गया.
विजय के जन्मदिन पर त्रिशा द्वारा एक भी पोस्ट शेयर न करने के बाद, फैंस को लगने लगा कि दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं और उनके सेपरेशन की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं. लेकिन इन सभी खबरों पर फुल स्टॉप लगाते हुए एक्ट्रेस ने विजय के जन्मदिन के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने खास अंदाज में उन्हें बधाई दी.
एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने अपने करीबी दोस्त और तमिलनाडु के नए सीएम विजय को एक दिन बाद जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर विजय के लिए एक प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो उन्हें निहारती हुई नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के शेयर होते ही विजय और त्रिशा के बीच बढ़ती दूरियों की खबरों पर रोक लग गई. वहीं त्रिशा ने इस पोस्ट पर विजय के लिए एक क्यूट मैसेज भी शेयर किया है.
त्रिशा ने इस पोस्ट में विजय के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो उन्हें निहारती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं विजय अपने जन्मदिन का केक काटते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'उस इंसान को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. जिसकी वजह से सब कुछ इतना खास लगता है(To The Person Who Makes It All Worth It, HBD).' त्रिशा ने इस कैप्शन के साथ आगे रेड हार्ट इमोजी के साथ नजर वाला इमोजी भी लगाया.
त्रिशा हर साल अपने दोस्त विजय के जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर करती हैं. लेकिन इस बार 22 जून को ऐसा एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया गया था. एक्ट्रेस द्वारा एक भी पोस्ट शेयर न करने पर दोनों के फैंस को लगने लगा कि इनके रिश्ते में दूरी आ गई है. वहीं कुछ फैंस ने ये भी दावा किया कि त्रिशा ने विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इन्हीं वजहों से फैंस ने अंदाजा लगा लिया कि त्रिशा और विजय अब अलग हो गए हैं. लेकिन एक्ट्रेस ने इन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए दूसरे दिन विजय के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर कर किया.
खबरों की मानें तो, विजय थलापति और त्रिशा काफी समय से अच्छे दोस्त हैं. इस बीच दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें भी सुनने को मिलती रही हैं. हालांकि, इन बातों पर कभी दोनों ने सफाई नहीं दी है. लेकिन अक्सर कई जगहों पर दोनों को साथ में देखा गया. वहीं बीते दिनों विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी त्रिशा ने शिरकत की थी, वो उस मौके पर काफी भावुक भी नजर आईं.
आपको बात दें कि तमिलनाडु के सीएम विजय और उनकी पत्नी का जल्द ही तलाक होने वाला है और इस समय ये मामला कोर्ट में चल रहा है. वहीं नए सीएम बने विजय काफी समय से अपनी पत्नी और बच्चों से दूरी बनाए हुए हैं. एक्ट्रेस त्रिशा भी एक्टर सूर्या के साथ फिल्म ‘करुप्पु’ में नजर आई थीं, जो हाल ही में रिलीज हुई थी. वहीं सीएम बनने से पहले विजय थलापति की एक फिल्म ‘जन नायकन’ रिलीज होने वाली थी,लेकिन अब तक रिलीज नहीं हुई है और फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.