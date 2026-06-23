त्रिशा हर साल अपने दोस्त विजय के जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर करती हैं. लेकिन इस बार 22 जून को ऐसा एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया गया था. एक्ट्रेस द्वारा एक भी पोस्ट शेयर न करने पर दोनों के फैंस को लगने लगा कि इनके रिश्ते में दूरी आ गई है. वहीं कुछ फैंस ने ये भी दावा किया कि त्रिशा ने विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इन्हीं वजहों से फैंस ने अंदाजा लगा लिया कि त्रिशा और विजय अब अलग हो गए हैं. लेकिन एक्ट्रेस ने इन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए दूसरे दिन विजय के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर कर किया.