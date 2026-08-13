11 साल पहले बिजनेसमैन से होने वाली थी तृषा कृष्णन की शादी, छप चुके थे शादी के कार्ड तक; फिर क्यों टूटा रिश्ता?

इंडिया की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार तृषा कृष्णन लगातार सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने अपने लगभग दो दशक साल से ज्यादा से करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी. काफी समय से तृषा कृष्णन का नाम एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के साथ जोड़ा जाता रहा है. लेकिन 24 साल की तृषा अभी भी सिंगल हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं की.
लेकिन विजय से जुड़ने से काफी पहले तृषा की सगाई चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मनियन से हुई थी. 2015 में तृषा ने अचानक अपनी सगाई की घोषणा कर फैंस को चौंका दिया था. हालांकि, कुछ समय बाद उनकी शादी टूट गई. आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था?
हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि तृषा और वरुण पहली बार कब और कहां मिले थे. लेकिन उस समय की खबरों के मुताबिक, दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फ़ैसला करने से पहले वे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे.
कहा जाता है कि वरुण चेन्नई के एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के तौर पर जाने जाते थे, जिनकी दिलचस्पी रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन में थी. वे रेडिएंस ग्रुप से जुड़े हुए थे और उन्होंने फ़िल्म प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा था. वहीं, तृषा एक जानी-मानी एक्ट्रेस थीं, जिनका तमिल और तेलुगु सिनेमा में सफल करियर रहा है.
साल 2014 के आखिर में मीडिया में उनके रिश्ते के बारे में खबरें आने लगी थीं. फिर जनवरी 2015 में तृषा ने खुद अपनी सगाई की प्लानिंग की आधिकारिक घोषणा करने का फैसला किया. 9 जनवरी 2015 को एक्ट्रेस ने ऐलान किया था कि वह 23 जनवरी को वरुण से सगाई करेंगी. उन्होंने कहा कि यह समारोह एक निजी कार्यक्रम होगा, जिसमें उनके परिवार के सदस्य शामिल होंगे. साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया कि फ़िल्में छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है और वह नए प्रोजेक्ट्स साइन करने के लिए उत्सुक हैं.
हालांकि, यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. कपल की सगाई जनवरी 2015 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में टूट गई. उस समय कई तरह की बातें हो रही थीं, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने खुद बताया कि उन्होंने सगाई तोड़ने का फ़ैसला क्यों किया. दरअसल, मई 2015 में, जब इस कपल के अलग होने की अटकलें तेज हो गईं, तो तृषा ने सोशल मीडिया पर इन खबरों पर बात की और अलग होने की पुष्टि की. उन्होंने लिखा कि मैं खुश, सिंगल और शुक्रगुज़ार हूं.'
फिर बाद में एक इंटरव्यू में तृषा ने यह भी बताया कि उन्होंने वरुण से शादी क्यों नहीं की. उन्होंने 'ऑनमनोरमा' से बात करते हुए कहा, 'जिस व्यक्ति से मेरी शादी होने वाली थी, उसने मुझसे एक्टिंग छोड़ने के लिए कहा. फिल्मों के बजाय, मैंने अपनी सगाई खत्म करने का फैसला किया. मैं सिर्फ़ प्रेग्नेंट होने पर ही ब्रेक लूंगी. अगर मुझे लीड रोल नहीं मिलते हैं, तो मैं ऐसे किरदार निभाऊंगी जो मेरी इमेज के हिसाब से हों, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं जाऊंगी. मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग करती रहूं.'