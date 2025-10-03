‘घर में बम रखा है...’ त्रिशा को मिली धमकी केस में आया नया मोड़, पुलिस ने खोला बड़ा राज, बोले- ‘ये कॉल...’

Trisha Bomb Threat: हाल ही में साउथ एक्ट्रेस त्रिशा के घर को बम से उड़ाने की धमकी मामले एक नया मोड़ आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि...
Trending Photos
Trisha House Bomb Threat: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशा को जो धमकी मिली थी, उसमें कहा गया था कि उनके घर में बम रखा गया है. ये धमकी 2 अक्टूबर 2025 की रात को दी गई थी और अगले दिन सुबह चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताया गया कि त्रिशा के टेयनामपेट स्थित घर में बम लगाया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बम स्क्वॉड और स्निफर डॉग्स के साथ घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.
बाद में इसे होक्स कॉल यानी झूठी धमकी घोषित किया गया. ये धमकी उस समय आई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और दूसरी हस्तियों को भी इसी तरह की धमकियां मिल रही थीं. पुलिस ने त्रिशा के पूरे घर और आस-पास का इलाका अच्छे से चेक किया. लेकिन पूरी जांच के बाद पता चला कि ये धमकी पूरी तरह से झूठी थी और किसी ने शरारत के तौर पर ये कॉल किया था. सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में ऐसे धमकी भरे कॉल्स लगातार मिल रहे हैं.
बिल्कुल झूठी है घर में बम होने की धमकी
हालांकि, पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है और लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की झूठी धमकियां समाज में डर और अफरातफरी फैलाने का काम करती हैं. कुछ दिन पहले ही सुपरस्टार विजय के नीलांकरई वाले घर पर भी बम की धमकी दी गई थी. इसके चलते पुलिस को वहां भी तलाशी लेनी पड़ी थी. वहीं, पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी के घर पर भी बम की धमकी का मामला सामने आया था.
92 की उम्र में आशा भोसले को क्यों जाना पड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट? ये है पूरा मामला, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई
फर्जी कॉल्स से परेशान है पुलिस और प्रशासन
लगातार बढ़ रहे इन फर्जी कॉल्स ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि अब तक सभी धमकियां झूठी निकली हैं, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं. वहीं, अगर त्रिशा के काम की बात करें तो उनके पास कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं. वे जल्द ही मेगास्टार चिरंजीवी के साथ निर्देशक वसिष्ठ की फिल्म 'विश्वंभरा' में दिखाई देंगी. ये एक सोशल-फैंटेसी फिल्म होगी. इसे यूवी क्रिएशन्स बैनर तले विक्रम, वामसी और प्रमोद ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है.
त्रिशा कृष्णन की आने वाली फिल्में
बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2026 में रिलीज किया जा सकता है. इसके अलावा त्रिशा एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' में भी लीड रोल निभा रही हैं. इस फिल्म का निर्देशन आर.जे. बालाजी ने किया है. ये एक एक्शन एंटरटेनर होगी जिसमें सूर्या सरवनन नाम के वकील का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में मलयालम कलाकार इंद्रन्स, शिवदा, स्वसिका के साथ-साथ योगी बाबू और एक्टर-डायरेक्टर नैटी भी नजर आएंगे. इसका प्रोडक्शन ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने किया है और म्यूजिक जिम्मा युवा म्यूजिक डायरेक्टर साई अभ्यंकर ने दिया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.