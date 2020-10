ड्रग्स को लेकर ट्रोल करने वालों की Abhishek Bachchan ने की बोलती बंद

नई दिल्ली: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद कई सितारों के नामों का खुलासा हो चुका है. ऐसे में सोशल मीडिया पर आए दिन सेलेब्रिटीज को निशाना बनाए जाने का मामला भी सामने आ रहा है और अब अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) का नाम भी उन हस्तियों में शामिल हो चुका है, जो इसे लेकर ट्रोलिंग का शिकार हो चुके हैं. अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, जिस पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'हैश है क्या?'

अभिषेक का पलटवार

इस पर पलटवार करते हुए अभिषेक ने लिखा, 'नहीं, सॉरी. आप ऐसा न करें, लेकिन मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं. मैं मुंबई पुलिस से आपका परिचय करा सकता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी जरूरतों के बारे में जानने में उन्हें बेहद खुशी होगी और वे आपकी मदद जरूर करेंगे.'

एक अन्य यूजर ने उनसे पूछा कि साल 2008 में आई फिल्म 'द्रोण' की असफलता के बाद उन्हें अपनी अगली फिल्म में काम करने का मौका कैसे मिला? इस पर अभिषेक ने कहा, 'मैंने कुछ नहीं किया. कुछ फिल्मों में से मुझे निकाल दिया गया और किसी फिल्म में कास्ट होना काफी मुश्किल हो गया, लेकिन हम उम्मीदों के सहारे जीते हैं और कोशिश करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करते रहते हैं. आपको हर दिन उठकर खुद के लिए लड़ना होगा. जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है. जब तक जीवन है, संघर्ष है.'

That, alas, is in your (the audiences) hand. If you don’t like our work, we won’t get our next job. So we work to the best of our abilities and hope and pray for the best.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) September 30, 2020