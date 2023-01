Samantha Prabhu Reply To Trollers: बीमारी का मजाक उड़ाने वालों को सामंथा प्रभु का करारा जवाब, हिल गया सोशल मीडिया

Samantha Prabhu Tweet: सामंथा प्रभु (Samantha Prabhu) काफी वक्त से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. कभी एक्ट्रेस को उनके तलाक की वजह से ट्रोल किया जाता है तो हाल ही में वो अपनी बीमारी की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस अपनी अमकमिंग फिल्म 'शाकुंतलम' का ट्रेलर लॉन्च करने पहुंची थीं. इस दौरान सामंथा व्हाइट कलर की साड़ी में काफी खूबसूरत लगीं. ट्रेलर लॉन्च के दौरान की फोटोज एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की. इसके बाद एक शख्स ने एक्ट्रेस की बीमारी को लेकर उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद एक्ट्रेस का जवाब फैंस का दिल जीत रहा है.

ये था ट्वीट

इस ट्वीट में लिखा था- 'सामंथा ने बीमारी के बाद अपना आकर्षण और चमक खो दी है. मुझे सामंथा के लिए दुख हो रहा है. जब सभी ने सोचा कि वो तलाक के बाद मजबूती से बाहर आ गई और अपने करियर में फिर से ऊंचाई पर जा रही हैं. तभी मायोसाइटिस ने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर दिया. इसकी वजह से वो फिर से वीक हो गई हैं.'

U don’t feel bad abt anything u just care about clickbait feel bad for u son. Also glow is avaliable in instagram filters. Jsut meet Sam trust me she was glowing https://t.co/JRslCKYJpP

— VarunDhawan (@Varun_dvn) January 10, 2023