रियलिटी शोज का बढ़ता जा रहा क्रेज! टूट रहे TRP के रिकॉर्ड, क्या डेली सोप का खत्म होने जा रहा जमाना?

Reality Shows vs Daily Soaps: भारतीय टेलीविजन हमेशा से दर्शकों की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है. हर घर में टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज देखने की परंपरा सालों से चली आ रही है. एक तरफ जहां डेली सोप यानी सीरियल्स लंबी कहानियों और पारंपरिक रिश्तों से दर्शकों को जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज मसाला, ड्रामा और थ्रिल के जरिए एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज देते हैं. लेकिन कुछ सालों से दर्शकों की पसंद तेजी से बदली है. एक समय था, जब घर-घर में डेली सोप्स का दबदबा हुआ करता था. परिवार, रिश्ते और लंबे चलने वाले ड्रामे दर्शकों की पहली पसंद माने जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. आज के दौर में रियलिटी शोज ने टीवी की दुनिया में ऐसा कब्जा कर लिया है कि बड़े-बड़े डेली सोप्स की टीआरपी भी खतरे में आ गई है. रोमांच, कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा और दर्शकों की सीधी भागीदारी ने रियलिटी शोज को नई ऊचाइयों तक पहुंचा दिया है. यही वजह के कि आज हर बड़ा चैनल अपने कंटेंट में रियलिटी शो का तड़ा लगाने में जुटा हुआ है.

आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है रियलिटी शोज का क्रेज?

टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों रियलिटी शोज का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. दर्शक अब सिर्फ लंबे फैमिली ड्रामे और सास-बहू की कहानियां नहीं देखना चाहते, बल्कि उन्हें ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है जो रियल लगे, हर एपिसोड में नया ट्विस्ट दे और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने. यही वजह है कि एडवेंचर, कॉमेडी और गेम बेस्ड रियलिटी शोज तेजी से लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस शो में सेलिब्रिटीज खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं, जो दर्शकों को रोमांच से भर देता है. वहीं सलमान खान का शो 'बिग बॉस' हर सीजन अपने ड्रामे, लड़ाई-झगड़ों और विवादों की वजह से सोशल मीडिया पर छाया रहता है. शो से जुड़े क्लिप्स और रील्स मिनटों में वायरल हो जाते हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है. इसके अलावा अमिताभ बच्चन का 'कौन बनेगा करोड़पति' ज्ञान और एंटरटेनमेंट का शानदार मिश्रण पेश करता है, जिसे फैमिली ऑडियंस खूब पसंद करती है. वहीं 'लाफ्टर शेफ्स' जैसे शोज कॉमेडी और मस्ती का नया तड़का लगाकर दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. यही कारण है कि रियलिटी शोज की टीआरपी लगातार बढ़ती जा रही है.

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डेली सोप्स पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?

एक समय था जब टीवी पर डेली सोप्स का राज हुआ करता था, लेकिन अब दर्शकों की पसंद बदलती नजर आ रही है. डेली सोप्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी लंबी और खींची हुई कहानी बन गई है. एक जैसी सास-बहू की कहानियां और बार-बार आने वाले ट्विस्ट अब दर्शकों को पहले जैसा उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी तरफ रियलिटी शोज हर एपिसोड में कुछ नया और अलग लेकर आते हैं. कभी रोमांचक स्टंट, कभी इमोशनल मोमेंट, तो कभी मजेदार कॉमेडी दर्शकों को शो से बांधे रखती है. यही वजह है कि अब टीवी की टीआरपी की रेस में रियलिटी शोज लगातार आगे निकलते जा रहे हैं.