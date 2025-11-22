Advertisement
1 मिनट 34 सेकंड का टीजर, कार्तिक-अनन्‍या से नहीं हटेगी नजर, खट्टी-मिठी नोक झोंक जीत लेगी दिल

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज हो चुका है. इस टीजर को फैंस काफी पसंद कर रहे है. वीडियो में दोनों सितारों का एक अलग ही लुक देखने को मिल रहा हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 22, 2025, 07:54 PM IST
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' टीजर

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने 35वें जन्मदिन पर फैंस को धमाकेदार तोहफा दिया है. जन्मदिन के मौके पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज हो गया है. यह एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. 1 मिनट 34 सेकंड के टीजर में कार्तिक और अनन्या का जबरदस्त रोमांस देखने को मिल रहा है. इसी के साथ उनके अतरंगी डायलॉग भी फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं.  

कार्तिक आर्यन ने फैंस को दिया तोहफा 
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे बीते लंबे वक्त से फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दोनों लगातार इस फिल्म से जुड़े पोस्टर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए शेयर कर रहे थे. अब आखिरकार फिल्म का ऑफिशियल टीजर कार्तिक के बर्थडे के मौके पर शेयर कर दिया गया है.

जबरदस्त है टीजर
टीजर के शुरुआत में कार्तिक से मिलवाया गया जो कहता है कि कोई भी लड़की उनके जैसे मम्मा बॉय को हाथ से नहीं जाने देती है. वहीं अनन्या साल 2025 के हुकअप जमाने में 90 के दशक की लव स्टोरी ढ़ूंढ रही हैं. ऐसे में दोनों की मुलाकात होती है. इसके बाद फन का तड़का लगता है. इस छोटे से टीजर में काफी लोकेशन को दिखाया गया हैं. आखिर में कार्तिक और अनन्या को अमेरिकन सिटकॉम 'फ्रेंड्स' का एक इंडियन वर्जन सीन दिखाया गया है., जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन रिलीज होगी फिल्म 
1 मिनट 34 सेकंड के टीजर में कार्तिक और अनन्या कॉमेडी के अलावा काफी बोल्ड सीन्स देते हुए भी नजर आ रहे हैं. टीजर को अनन्या पांडे ने शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन को जन्मदिन की बधाई भी दी है. अनन्या ने कैप्शन में लिखा 'आपके रूमी की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.' इस फिल्म को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है और फिल्म के निर्माता करण जौहर है. हालांकि इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. क्योंकि इस फिल्म में रोमांस और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगा हुआ है. बता दें कि फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.  

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Kartik AaryanAnanya Pandey

