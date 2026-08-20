‘तुकाराम मुंढे जी, आप कहां हैं?’ श्वेता तिवारी के घर पहुंचा कॉकरोच, वीडियो शेयर कर IAS अफसर से मांगी मदद

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके घर में एक कॉकरोच नजर आ रहा है. लेकिन ये मामला सिर्फ एक कॉकरोच के घर में दिखने तक ही नहीं है, क्योंकि श्वेता के मुताबिक ये अनचाहा मेहमान उनके ऑनलाइन मंगाए गए सामान के साथ घर तक पहुंच गया है. एक्ट्रेस ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑनलाइन ऑर्डर की थीं. सामान आने के बाद उन्हें ऐसी चीज देखने को मिली, जिसकी उन्होंने शायद ही उम्मीद की होगी.
श्वेता ने पूरे मामले को हल्के-फुल्के अंदाज में शेयर किया, लेकिन उनकी बात ने ऑनलाइन डिलीवरी में साफ-सफाई और हाइजीन के लेवल पर सवाल जरूर खड़े कर दिए. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो अपना डिलीवरी ऑर्डर दिखाती नजर आ रही हैं.
श्वेता के कैमरे में घर के अंदर घूमता हुआ कॉकरोच भी दिखाई देता है. श्वेता ने इस पूरी घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और मजाकिया अंदाज में लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा है. वीडियो में श्वेता को अपना ऑर्डर किया हुआ सामान दिखाते हुए और ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 'सामान के साथ कॉकरोच भी आया. ये देखिए, कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है. ये रहा, छोटा सा. तो, क्या हमें तुकाराम मुंडे जी को टैग करना चाहिए? मुंडे जी, अभी यहां पर हमारे घर पे कॉकरोच आ रहे हैं. आप कहां हैं, प्लीज ध्यान दीजिए.'
श्वेता ने सिर्फ वीडियो शेयर करके बात खत्म नहीं की, बल्कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंडे को भी टैग किया. उन्होंने उनसे इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है. श्वेता का ये पोस्ट ऐसे समय सामने आया है, जब तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी और हाइजीन को लेकर अपनी सख्त कार्रवाई के चलते चर्चा में हैं. एक IAS ऑफिसर और महाराष्ट्र FDA के मौजूदा कमिश्नर के तौर पर वो रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस और क्विक-कॉमर्स वेयरहाउस के इंस्पेक्शन से जुड़े कामों की निगरानी कर रहे हैं. इन जांचों का मकसद खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी और साफ-सफाई से जुड़े रूल्स को फॉलो करना है.
Shweta tiwari posted an Instagram story explaining what to do when u see a cockroach
She is in full mood to stay relevant these days pic.twitter.com/ZsAYPzYzjx
— Chota Don (@choga_don) August 19, 2026
तुकाराम मुंडे अपने सख्त और बेबाक काम करने के अंदाज के लिए पहले से ही चर्चा में रहे हैं. फूड इंडस्ट्री में हाइजीन और सेफ्टी से जुड़े रूल्स को लेकर अधिकारियों की कार्रवाई के बीच उनका नाम सोशल मीडिया पर भी काफी नजर आ रहा है. रेस्टोरेंट्स से लेकर क्विक-कॉमर्स के गोदामों तक, फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों में निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में श्वेता का उन्हें सीधे टैग करना लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, श्वेता के पोस्ट में सामने आई घटना को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी. फिलहाल उनका वीडियो ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर एक नई बहस जरूर छेड़ता नजर आ रहा है.
श्वेता तिवारी इंडियन टेलीविजन की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्हें ऑडियंस लंबे समय से जानती है. ‘कसौटी जिंदगी की’ में प्रेरणा शर्मा का किरदार निभाकर उन्होंने घर-घर में खास पहचान बनाई थी. इसके बाद, वो ‘जाने क्या बात हुई’, ‘परवरिश - कुछ खट्टी कुछ मीठी’, ‘बेगूसराय’ और ‘मैं हूं अपराजिता’ जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा बनीं. रियलिटी टीवी में भी श्वेता का सफर काफी खास रहा है. वो ‘बिग बॉस 4’ की विनर रह चुकी हैं और ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ में भी नजर आई थीं.
फिलहाल, वो रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ में दिखाई दे रही हैं. अब उनका कॉकरोच वाला वीडियो भले ही मजेदार अंदाज में सामने आया हो, लेकिन इसने डिलीवरी और फूड हाइजीन को लेकर जरूरी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.