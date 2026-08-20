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‘तुकाराम मुंढे जी, आप कहां हैं?’ श्वेता तिवारी के घर पहुंचा कॉकरोच, वीडियो शेयर कर IAS अफसर से मांगी मदद

Shweta Tiwari Cockroach Video: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डिलिवरी पैकेट में मिले दो कॉकरोच दिखा रही हैं. उन्होंने इस घटना से खाने की पैकिंग और हाईजीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 20, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:34 PM IST
‘तुकाराम मुंढे जी, आप कहां हैं?’ श्वेता तिवारी के घर पहुंचा कॉकरोच, वीडियो शेयर कर IAS अफसर से मांगी मदद

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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