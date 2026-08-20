‘तुकाराम मुंढे जी, आप कहां हैं?’ श्वेता तिवारी के घर पहुंचा कॉकरोच, वीडियो शेयर कर IAS अफसर से मांगी मदद

तुकाराम मुंडे अपने सख्त और बेबाक काम करने के अंदाज के लिए पहले से ही चर्चा में रहे हैं. फूड इंडस्ट्री में हाइजीन और सेफ्टी से जुड़े रूल्स को लेकर अधिकारियों की कार्रवाई के बीच उनका नाम सोशल मीडिया पर भी काफी नजर आ रहा है. रेस्टोरेंट्स से लेकर क्विक-कॉमर्स के गोदामों तक, फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों में निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में श्वेता का उन्हें सीधे टैग करना लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, श्वेता के पोस्ट में सामने आई घटना को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी. फिलहाल उनका वीडियो ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर एक नई बहस जरूर छेड़ता नजर आ रहा है.