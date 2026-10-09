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Tum Mere Ho Trailer: गुरमीत चौधरी का रोमांटिक अंदाज, ईशा मालवीय का बॉलीवुड डेब्यू; प्यार और एक्शन से भरपूर ट्रेलर

Tum Mere Ho Trailer Out: गुरमीत चौधरी की फिल्म 'तुम मेरे हो' का ट्रेलर 9 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में रोमांस, एक्शन और इमोशन सबकुछ देखने को मिलेगा. वहीं, इस फिल्म में बॉलीवुड में एक्ट्रेस ईशा मालवीय कदम रखने जा रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 09, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 03:41 PM IST
Tum Mere Ho Trailer: गुरमीत चौधरी का रोमांटिक अंदाज, ईशा मालवीय का बॉलीवुड डेब्यू; प्यार और एक्शन से भरपूर ट्रेलर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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