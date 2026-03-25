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Hindi Newsबॉलीवुडमुंबई में 7-8 एकड़ में शहर जैसा बनाया जा रहा बड़ा सेट, 200 दिनों से ज्यादा चलेगी तुम्बाड 2 की शूटिंग

मुंबई में 7-8 एकड़ में शहर जैसा बनाया जा रहा बड़ा सेट, 200 दिनों से ज्यादा चलेगी 'तुम्बाड 2' की शूटिंग

Sohum Shah 8 साल पहले ऐसी हॉरर फैंटेसी मूवी लेकर आए थे जिसने दोबारा रिलीज होते ही इतिहास रच दिया था. इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट है. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:17 PM IST
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तुम्बाड 2 अपडेट
तुम्बाड 2 अपडेट

Tumbbad 2 Update: 8 साल पहले आई हॉरर फैंटेसी फिल्म 'तुम्बाड' ने बॉक्स ऑफिस को मालामाल कर दिया था. जिसके बाद अब एक्टर और प्रोड्यूसर ने कुछ वक्त पहले इसके दूसरे पार्ट का ऐलान किया. जिसमें उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं. फिल्म का प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है. इस बीच खबरें आ रही हैं कि इस मूवी की शूटिंग 200 से ज्यादा दिनों तक चलेगी.

बनाया जा रहा बड़ा सेट
प्रोजेक्ट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने फिल्म की शूटिंग के विजन के बारे में जानकारी दी. सूत्र ने खुलासा किया कि सीक्वल की योजना बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है. फिल्म की शूटिंग 200 से ज्यादा दिनों तक चलेगी. जो उस बड़े लेवल को दर्शाती है जिस पर यह फिल्म बनाई जाएगी.हाल ही, में यह भी पता चला है कि मुंबई में 7-8 एकड़ का एक बड़ा सेट भी बनाया जा रहा है,जो शूटिंग के पहले हिस्से के लिए एक शहर जैसा दिखेगा. ये घटनाक्रम एक बहुत बड़े और गहरे सिनेमाई अनुभव की ओर इशारा करता है. जिससे उस सीक्वल के लिए उम्मीदें और बढ़ गई हैं. जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतजार

सोहम शाह की 'तुम्बाड'सिर्फ एक फिल्म नहीं थी. यह एक कल्ट क्लासिक बन गई जिसने रहस्य, लोककथाओं और हॉरर का शानदार मेल दिखाया गया. इस फिल्म ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई, और इसकी पॉपुलैरिटी तब और बढ़ गई जब इसे 2024 में दोबारा रिलीज किया गया.ये फिर से रिलीज होने वाली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई. तब से, फैंस 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'तुम्बाड 2' इस साल के अंत में फ्लोर पर जाने वाली है. 'तुम्बाड 2' का नेतृत्व एक्टर-निर्माता सोहम शाह अपने बैनर सोहम शाह फिल्म्स के तहत कर रहे हैं.  

 

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फ्लॉप से हुई हिट

आपको बता दें, ये फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी थी और लेकिन, महज 13.48 करोड़ का कलेक्शन कर फ्लॉप हो गई थी. बाद में साल 2024 में इसे दोबारा रिलीज किया गया था. उस वक्त इस मूवी ने 55 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर मूवी पर हिट का टैग लगा दिया था.

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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