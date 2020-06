TRENDING: Tumbbad और Andhadhun को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

नई दिल्ली: बॉलीवुड की टॉप स्लॉट फिल्म कौन सी है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच जंग छिड़ गई है. कोई आनंद गांधी की फिल्म 'तुंबाड' को ऑस्कर विनिंग फिल्म बता रहा है तो कोई आयुष्मान खुराना की फिल्म 'अंधाधुन' ( Andhadhun ) को शानदार कह रहा है. मंगलवार को ट्विटर पर #Tumbbad और #Andhadhun ट्रेंड करने लगा. पिछले तीन चार सालों में कौन सी फिल्म मास्टरपीस रही इसको लेकर ट्विटर पर यूजर्स अपनी पसंद की फिल्मों की तारीफ करने लगे.

अचानक ट्विटर पर इन फिल्मों के ट्रेंड करने के पीछे फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा का ट्वीट है, जिन्होंने पिछली रात इसे पोस्ट किया. मनीष ने अपने ट्वीट ने कहा, 'कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको हिलाकर रख दिया. पिछले 3 से 4 सालों में वो फिल्म मास्टरपीस रही हो. ये सर्वे मुझे सिर्फ गलत साबित करने के लिए हैं कि हिंदी फिल्मों की गुणवत्ता खत्म हो रही है.'

Single out one Hindi film that has left you stunned n speechless. Stayed with you for long. Which you can call “masterpiece” in last 3 / 4 years.

- Hindi Film

- Last 3/4 years

- Masterpiece

This survey just to prove myself wrong that quality Hindi Films r facing extinction.

— Manish Mundra (@ManMundra) June 8, 2020