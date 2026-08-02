एक्ट्रेस ने पति और उसके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप, दर्ज कराई FIR

आदिति न पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पति से उनकी मुलाकात 2021 में जून में एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास में हुई थी. पहले उनकी दोस्ती हुई धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. साल 2024 में दोनों ने शादी की है. शादी से पहले दोनों लिव इन में भी रह चुके हैं. एक्ट्रेस का आरोप है कि शादी के 2 से 3 दिन बाद ही पति का व्यवहार बदल गया. वह उनको कपड़ों को लेकर टोकना शुरू किया. छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई शुरू होने लगी. उनसे पैसे भी लिए जाते थे. एक्ट्रेस ने बताया है कि कॉफी पर शुरू हुई बहस गाली-गलौज में बदल गई थी. जिसके बाद पति उनके कैरेक्टर पर शक होन लगे. इतना ही उनके ऊपर अफेयर का आरोप लगाया. रोजाना फोन चेक करने लगा.