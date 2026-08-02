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एक्ट्रेस ने पति और उसके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप, दर्ज कराई FIR

टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और ससुराल के खिलाफ मारपीट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है.

Written ByShilpa
Published: Aug 02, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:32 PM IST
एक्ट्रेस ने पति और उसके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप, दर्ज कराई FIR

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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