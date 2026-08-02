एक्ट्रेस ने पति और उसके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप, दर्ज कराई FIR

टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में पति अभिनीत कौशिश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस ने पति के साथ-साथ सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
आदिति न पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पति से उनकी मुलाकात 2021 में जून में एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास में हुई थी. पहले उनकी दोस्ती हुई धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. साल 2024 में दोनों ने शादी की है. शादी से पहले दोनों लिव इन में भी रह चुके हैं. एक्ट्रेस का आरोप है कि शादी के 2 से 3 दिन बाद ही पति का व्यवहार बदल गया. वह उनको कपड़ों को लेकर टोकना शुरू किया. छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई शुरू होने लगी. उनसे पैसे भी लिए जाते थे. एक्ट्रेस ने बताया है कि कॉफी पर शुरू हुई बहस गाली-गलौज में बदल गई थी. जिसके बाद पति उनके कैरेक्टर पर शक होन लगे. इतना ही उनके ऊपर अफेयर का आरोप लगाया. रोजाना फोन चेक करने लगा.
अदिति शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके माता-पिता से बात करने से उन्हें रोका जाता था. उनकी सास ने अदिति कि सोने की चेन, अंगूठियां, डायमंड रिंग, चूड़ियां और मंगलसूत्र अपने पास रख लिया. बार-बार मांगने के बाद भी वह उनकी ज्वेलरी वापस नहीं कर रही हैं. सास और ननद उनके पति संग लड़ाई को सलझाने की बजाय परेशानी को बढ़ा देती है. पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है.
अदिति शर्मा का जन्म दिल्ली में 4 सितंबर 1996 में हुआ है. साल 2018 में अदिति ने अपना एक्टिंग डेब्यू था. अदिति कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को घर घर फेम सीरियल ये जादू है जिन का से मिला था. इस सीरियल के अलावा अदिति कलीरे, रब से दुआ है जैसे शो में भी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं. एक्टिंग लाइन में आने से पहले आदिति मॉडलिंग करती थी. वह कई सारे विज्ञापन और म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं.
अदिता गुरु रंधावा के म्यूजिक वीडियो तारे में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वह तू राजा की राजदुलारी गाने में भी नजर आ चुकी हैं. उनके इस सॉन्ग को काफी पसंद किया गया था.