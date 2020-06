यूजर ने किया फिगर पर भद्दा कमेंट, Aishwarya Sakhuja ने की पुलिस में शिकायत

नई दिल्ली : ऐश्वर्या सखूजा (Aishwarya Sakhuja ) छोटे और बड़े पर्दे के सितारे अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन कभी-कभी इन सितारों को ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ा जाता है. लेकिन ट्रोल करने के चक्कर कभी-कभी ट्रोलर्स हद पार कर जाते हैं और ऐस कुछ कह जाते हैं कि सेलेब्स का भी सब्र टूट जाता है. ऐसा ही कुछ छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या सखूजा के साथ हुआ.

हाल ही में जब एक शख्स का मैसेज देखकर उनका सब्र टूट गया और उन्होंने बिना वक्त ज़ाया किए उसकी शिकायत मुंबई पुलिस से कर दी. ऐश्वर्या ने उस शख्स की इंस्टा प्रोफाइल और उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट अपने ट्वीट हैंडल पर शेयर किया है.

ऐश्वर्या सखूजा ने चिराग के कमेंट का स्क्रीन शॉट अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए मुंबई पुलिस को शिकायत की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'यह लिखना ठीक क्यों है? मैं क्यों चुपचाप यह सब सुनूं? क्यों इस बात को नजरंदाज करूं? यह कुछ लोगों को छोटी बात लगेगी लेकिन मैं इस बकवास को सहन नहीं करूंगी.' वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अभिनेत्री के समर्थन में आते हुए चिराग की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

Why is this ok? Why should i take this lying down?why should i ignore? It may seem small to some but i refuse to take this nonsense pic.twitter.com/D3j6sutlVe

— Aishwarya sakhuja (@ashsakhuja) June 4, 2020