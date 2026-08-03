असम बाढ़ में फंसी इस टीवी एक्ट्रेस की मां, नानी-मौसी का डूबा घर देख छलका दर्द, बोलीं- सब खत्म हो गया

टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. देवोलीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने लोगों के साथ अपना दर्द शेयर किया है. दरअसल देवोलीना ने बताया है कि उनकी मां असम बाढ़ में फंस गई हैं. इसके अलावा उनके रिश्तेदारों का घर भी पानी में डबू गया है. इस दौरान एक्ट्रेस इमोशनल हो जाती है.
देवोलीना ने असम बाढ़ को लेकर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस ने बोला- मुझे माफ कर देना, मैं असम बाढ़ पर वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी कि क्योंकि मुझे पता है वीडियो बनाते हुए मैं रो जाऊंगी. देवोलीना ने बताया है कि शिवसागर और नाजिरा वो जगहां जहां पर मैं बड़ी हुई हूं. मेरा स्कूल और कॉलेज भी वहीं है. मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही थी इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी.
एक्ट्रेस ने आगे बताया है कि मेरी मां असम बाढ़ में फंसी हैं. हमारा पुरा घर जहां पर हैं वहां पर बाढ़ा ज्यादा नहीं आई है. लेकिन मेरी नानी और आंटी का घर पूरी तरह से डूब चुका है. वहां सब खत्म हो गया है. कुछ भी नहीं बचा. आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है.
वीडियो में देवोलीना कहती है कि सबसे मुश्किल यह है कि मैं वहां जा नहीं सकती हूं. अगर मैं अकेले होती तो शायद वहां चली जाती है. मेरे पास छोटा बच्चा है. इस हालात में वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी. इस वजह से मैं ज्यादा परेशान हूं. मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं. वीडियो में एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो जाती हैं. उनकी आंखों में आंसू होते हैं.
देवोलीना टीवी जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डांस रियलिटी शो से की थी. लेकिन एक्ट्रेस को पहचान टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया से मिली थी. आज भी लोग उन्हें गोपी मोदी के रोल की वजह से जानते हैं. टीवी सीरियल के अलावा देवोलीना बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं.