Add Zee Business As A Preferred Source
App

असम बाढ़ में फंसी इस टीवी एक्ट्रेस की मां, नानी-मौसी का डूबा घर देख छलका दर्द, बोलीं- सब खत्म हो गया

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर बताया है कि उनकी मां बाढ़ में फंस गई हैं. इसके अलावा उनकी नानी का घर डूब गया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 03, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:36 PM IST
असम बाढ़ में फंसी इस टीवी एक्ट्रेस की मां, नानी-मौसी का डूबा घर देख छलका दर्द, बोलीं- सब खत्म हो गया

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महिलाओं और बच्चों पर संसद सख्त! जानिए Meta और Google से क्या पूछे जाएंगे सवाल
2
3
4
5