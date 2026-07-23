कौन है सान्वी तलवार? जिसने करण कुंद्रा पर लगाया थप्पड़ मारने और जबरदस्ती KISS करने का आरोप

टीवी एक्टर करण कुंद्रा अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहते हैं. इन दिनों करण एक फिर सुर्खियों में छाए हैं. लेकिन इस बार वजह तेजस्वी प्रकाश नहीं, बल्कि एक दूसरी टीवी एक्ट्रेस सान्वी तलवार हैं. दरअसल, सान्वी ने करण पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. बता दें कि सान्वी तलवार और करण कुंद्रा साल 2015 में टीवी सीरियल 'ये कहां आ गए हम' में साथ नजर आए थे.
एक्ट्रेस सान्वी का दावा है कि करण ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनकी मर्जी के बिना उन्हें किस करने की कोशिश की. हालांकि, ये आरोप वो काफी पहले ही लगा चुकी हैं. लेकिन अब एक बार फिर इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. हालांकि, अभी तक इन आरोपों पर करण कुंद्रा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. आइए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस, जिसने करण कुंद्रा पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं.
बता दें कि सान्वी तलवार टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. एक्ट्रेस ने उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. लेकिन फिर उन्होंने टीवी शोज और म्यूजिक वीडियो की तरफ रुख किया. अपने एक्टिंग के चलते एक्ट्रेस ने कम समय में ही दर्शकों के बीच में अलग जगह बना ली. फिलहाल, वो काफी समय से लाइमलाइट से दूर हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने से जुड़े अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं.
हाल ही में दिए टेली मसाला को दिए इंटरव्यू सान्वी ने करण कुंद्रा के साथ अपने पुराने अनुभव के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'जब वह इंडस्ट्री में नई आई थीं, तब करण उनसे काफी दिलचस्पी दिखाते थे.इतना ही नहीं, करण से ज्यादा न घुलने-मिलने के चलते वह और डायरेक्टर उन्हें परेशान करने लगे थे. इस बीच मैंने ये भी सुना था कि मुझे रिप्लेस किया जा रहा है.'
बातचीत में आगे एक्ट्रेस ने अपनी और करण के किसिंग सीन कंट्रोवर्सी को लेकर भी बात की. सान्वी कहती हैं, 'शो में मेरा और करण का एक किसिंग सीन था. करण ने डायरेक्टर के कहने से पहले ही मुझे किस कर दिया. लेकिन फिर उन्होंने डायरेक्टर के कहने से पहले ही मुझे किस कर लिया. यह गलत हरकत थी. डायरेक्टर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि अभी करना है तो आपने ऐसा कैसे किया. तो मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया. जब मैंने उन्हें थप्पड़ मारा, उस वक्त उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया और वह चले गए.'
सान्वी तलवार आगे कहती हैं कि फिर करण ने वापस आकर मुझे इतनी तेज थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई थीं. एक्ट्रेस ने उस दौरान की घटना को याद करते हुए कहा, 'एक लड़की के लिए एक लड़के का हाथ बहुत भारी होता है और इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिरी. लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया.' एक्ट्रेस ने बताया कि फिर बाद में एकता कपूर ने करण की ओर से मुझसे माफी मांगी और फिर मुझे अचानक शो न छोड़ने के लिए कहा गया. एकता की बात मानकर मैंने वापसी कर ली.