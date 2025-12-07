Advertisement
trendingNow13032454
Hindi Newsबॉलीवुड

बंद होने वाला है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया सच

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Going to off Air:  'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 2008 से दर्शकों का पसंदीदा सिटकॉम रहा है. लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई, जिससे दर्शकों को धक्का लगा. कहा जा रहा था कि ये शो बंद होने वाला है. शो के निर्माता असित मोदी ने शो के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंद होने वाला है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया सच

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Going to off Air: फेमस सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कई साल से हर घर का एक हिस्सा बन चुका है.  ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल शोज में से एक है. पिछले 18 सालों से ये सीरियल दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो के किरदारों ने घर-घर में पहचान बनाई है. दयाबेन, जेठालाल, मेहता साहब और सुंदरलाल जैसे किरदार हर दर्शक के दिल में बसे हुए हैं. अब भले ही दयाबेन शो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टप्पू सेना के साथ एक पूरी जेनरेशन बड़ी हुई है. लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई, जिससे दर्शकों को धक्का लगा. कहा जा रहा था कि ये शो बंद होने वाला है. पर प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इस बारे में सच बताया है. ये भी बताया है कि वो शो को कितने समय तक चलाने का प्लान बना रहे हैं.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल साल 2008 में शुरू हुआ था. ये करीब 18 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है और भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक है. एक पूरी पीढ़ी 'टप्पू सेना' के साथ बड़ी हुई. पर पिछले कुछ सालों में इस शो के कई एक्टर्स छोड़कर चले गए. पर फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी में ज्यादा कमी नहीं आई. पर हाल-फिलहाल में इसके बंद होने की चर्चा तेज हो गई.

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड का वो आउटसाइड, जिसने पहली ही फिल्म से बना ली पहचान; आज टॉप 5 एक्टर्स में शुमार

Add Zee News as a Preferred Source

असित मोदी ने कही ये बात

इसको लेकर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया है कि यह सीरीज कितने समय तक चलेगी. वो 'इंडियन टेलीविजन एकेडमी' की 25वीं सालगिरह के जश्न में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने शो के बंद होने की अफवाहों का खंडन किया.

ये भी पढ़ें: 'मोगैम्बो', क्राइम मास्टर गोगो और गोकुल पंडित...ये हैं खूंखार खलनायक, जिन्होंने 90s में दर्शकों को खूब डराया

उन्होंने कहा, 'ये शो अभी भी चल रहा है और जब तक हम कर पाएंगे, इसे करते रहेंगे. मैं देखता हूं कि लोग इसे अभी भी बहुत पसंद करते हैं और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ही एकमात्र ऐसा शो है, जो हंसी और खुशी देता है. मुझे खुशी है कि लोग इसे बहुत दिलचस्पी से देखते हैं. यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिसे दर्शकों से अभी भी बहुत प्यार मिल रहा है. मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, और मेरी टीम भी बहुत मेहनत करती है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Tarak Mehta ka oaltah chashmah

Trending news

ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?