बंद होने वाला है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया सच

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Going to off Air: फेमस सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कई साल से हर घर का एक हिस्सा बन चुका है. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल शोज में से एक है. पिछले 18 सालों से ये सीरियल दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो के किरदारों ने घर-घर में पहचान बनाई है. दयाबेन, जेठालाल, मेहता साहब और सुंदरलाल जैसे किरदार हर दर्शक के दिल में बसे हुए हैं. अब भले ही दयाबेन शो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टप्पू सेना के साथ एक पूरी जेनरेशन बड़ी हुई है. लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई, जिससे दर्शकों को धक्का लगा. कहा जा रहा था कि ये शो बंद होने वाला है. पर प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इस बारे में सच बताया है. ये भी बताया है कि वो शो को कितने समय तक चलाने का प्लान बना रहे हैं.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल साल 2008 में शुरू हुआ था. ये करीब 18 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है और भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक है. एक पूरी पीढ़ी 'टप्पू सेना' के साथ बड़ी हुई. पर पिछले कुछ सालों में इस शो के कई एक्टर्स छोड़कर चले गए. पर फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी में ज्यादा कमी नहीं आई. पर हाल-फिलहाल में इसके बंद होने की चर्चा तेज हो गई.

असित मोदी ने कही ये बात

इसको लेकर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया है कि यह सीरीज कितने समय तक चलेगी. वो 'इंडियन टेलीविजन एकेडमी' की 25वीं सालगिरह के जश्न में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने शो के बंद होने की अफवाहों का खंडन किया.

उन्होंने कहा, 'ये शो अभी भी चल रहा है और जब तक हम कर पाएंगे, इसे करते रहेंगे. मैं देखता हूं कि लोग इसे अभी भी बहुत पसंद करते हैं और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ही एकमात्र ऐसा शो है, जो हंसी और खुशी देता है. मुझे खुशी है कि लोग इसे बहुत दिलचस्पी से देखते हैं. यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिसे दर्शकों से अभी भी बहुत प्यार मिल रहा है. मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, और मेरी टीम भी बहुत मेहनत करती है.'