CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने रचाई दूसरी शादी; रिंग-एक्सचेंज करते दिखे 2 बेटियों के पिता; फैंस करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट

आदित्य श्रीवास्तव की शादी को कई साल हो चुके हैं. उनकी दो बेटियां- आरुषि और अद्विका हैं. उनकी पत्नी का नाम मानसी श्रीवास्तव है, जो इस वायरल वीडियो में दिख रहे इवेंट में मौजूद थीं. आदित्य दूसरी बार दूल्हा बने हैं और उनकी पत्नी दुल्हन बनी हैं. दरअसल, दोनों अपनी वेडिंद एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दोनों की शादी को 22 साल हो गए.
Most Watched TV Show CID Inspecter: टीवी का पॉपुलर शो ‘सीाईडी’ ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह रखता है. इसके हर किरदार को खूब लोकप्रियता मिली. शो में आदित्य श्रीवास्तव ने इंस्पेक्टर अभिजीत का किरदार निभाया. उनका किरदार आज भी खूब पसंद किया जाता है. हाल ही में वे फिर से चर्चा में आ गए जब उनकी दूल्हे के रूप में तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. उनकी तस्वीरों और वीडियो पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए. कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दीं, तो कई लोगों ने दूसरी शादी के लिए उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. लेकिन बात कुछ और ही है.
CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने रचाई दूसरी शादी?
आदित्य और मानसी की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. आदित्य और मानसी ने साल 2003 में शादी की थी और उन्होंने 22 नवंबर को अपनी एनिवर्सरी मनाई. जो लोग मानसी को नहीं पहचानते, उन्होंने वायरल तस्वीर और वीडियो पर अभिजीत की दूसरी शादी से जुड़े कमेंट किए. हालांकि, कई लोगों ने कपल को क्यूट बताया.
फैंस करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट
एक फैन ने लिखा, “अभिजीत सर क्यूटी.’ पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “मैं बचपन से CID देख रहा हूं और अब मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज जाने लगे हैं और वे भी शादी कर रहे हैं.” एक अन्य ने मजाक में पूछा, “ये डॉ. तारिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?” एक कमेंट में लिखा गया, “मैंने उन्हें एक बार प्रयागराज में फैमिली फंक्शन में देखा था जब मैं छोटा था और मैं सच में डर गया था क्योंकि मुझे लगा था कि वे CID से हैं.” एक यूजर ने जानकारी दी, “ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, दोस्तों.”
