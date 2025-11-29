Advertisement
trendingNow13023246
Hindi Newsबॉलीवुड

CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने रचाई दूसरी शादी; रिंग-एक्सचेंज करते दिखे 2 बेटियों के पिता; फैंस करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट

आदित्य श्रीवास्तव की शादी को कई साल हो चुके हैं. उनकी दो बेटियां- आरुषि और अद्विका हैं. उनकी पत्नी का नाम मानसी श्रीवास्तव है, जो इस वायरल वीडियो में दिख रहे इवेंट में मौजूद थीं. आदित्य दूसरी बार दूल्हा बने हैं और उनकी पत्नी दुल्हन बनी हैं. दरअसल, दोनों अपनी वेडिंद एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दोनों की शादी को 22 साल हो गए.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने रचाई दूसरी शादी; रिंग-एक्सचेंज करते दिखे 2 बेटियों के पिता; फैंस करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट

Most Watched TV Show CID Inspecter: टीवी का पॉपुलर शो ‘सीाईडी’ ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह रखता है. इसके हर किरदार को खूब लोकप्रियता मिली. शो में आदित्य श्रीवास्तव ने इंस्पेक्टर अभिजीत का किरदार निभाया. उनका किरदार आज भी खूब पसंद किया जाता है. हाल ही में वे फिर से चर्चा में आ गए जब उनकी दूल्हे के रूप में तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. उनकी तस्वीरों और वीडियो पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए. कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दीं, तो कई लोगों ने दूसरी शादी के लिए उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. लेकिन बात कुछ और ही है.

आदित्य श्रीवास्तव की शादी को कई साल हो चुके हैं. उनकी दो बेटियां- आरुषि और अद्विका हैं. उनकी पत्नी का नाम मानसी श्रीवास्तव है, जो इस वायरल वीडियो में दिख रहे इवेंट में मौजूद थीं. आदित्य दूसरी बार दूल्हा बने हैं और उनकी पत्नी दुल्हन बनी हैं. दरअसल, दोनों अपनी वेडिंद एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. दोनों की शादी को 22 साल हो गए.

CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने रचाई दूसरी शादी?

Add Zee News as a Preferred Source

 

आदित्य और मानसी की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. आदित्य और मानसी ने साल 2003 में शादी की थी और उन्होंने 22 नवंबर को अपनी एनिवर्सरी मनाई. जो लोग मानसी को नहीं पहचानते, उन्होंने वायरल तस्वीर और वीडियो पर अभिजीत की दूसरी शादी से जुड़े कमेंट किए. हालांकि, कई लोगों ने कपल को क्यूट बताया.

फैंस करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट 

 

एक फैन ने लिखा, “अभिजीत सर क्यूटी.’ पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “मैं बचपन से CID देख रहा हूं और अब मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज जाने लगे हैं और वे भी शादी कर रहे हैं.” एक अन्य ने मजाक में पूछा, “ये डॉ. तारिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?” एक कमेंट में लिखा गया, “मैंने उन्हें एक बार प्रयागराज में फैमिली फंक्शन में देखा था जब मैं छोटा था और मैं सच में डर गया था क्योंकि मुझे लगा था कि वे CID से हैं.” एक यूजर ने जानकारी दी, “ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, दोस्तों.”

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Aditya srivastava

Trending news

अंगदान को लेकर कितना जागरूक है देश? शपथ लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली पिछड़ी
Organ Donation
अंगदान को लेकर कितना जागरूक है देश? शपथ लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली पिछड़ी
इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट
Imran Khan
इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी