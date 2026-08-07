‘गजानंद’ का परिवार फिर मचाएगा धमाल, 'फैमिली किराना स्टोर' सीजन 2 का हुआ ऐलान; इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

Family Kirana Store Season 2: दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाली द वायरल फीवर (TVF) की लोकप्रिय वेब सीरीज 'फैमिली किराना स्टोर' अब अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. छोटे शहरों की सादगी, पारिवारिक रिश्तों की मिठास और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियों को समेटे हुए इस शो के पहले सीजन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.
इसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए मेकर्स ने अब आधिकारिक तौर पर सीजन 2 की घोषणा कर दी है. यह सीरीज यूट्यूब पर प्रसारित की जाएगी. इस खबर ने उन दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है, जिन्होंने पहले सीजन में गजानंद और उनके परिवार की सादगी भरी कहानी को काफी पसंद किया था.
मेकर्स ने जानकारी दी है कि इस नए सीजन की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है. पहले भाग को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद, प्रोडक्शन टीम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए तैयार है. हालांकि, रिलीज की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन शूटिंग शुरू होने की खबर ने फैंस को खुश कर दिया है.
सीरीज के मुख्य कलाकार एक बार फिर अपनी भूमिकाओं में वापस लौट रहे हैं. श्रीकांत वर्मा केंद्रीय पात्र 'गजानंद' की भूमिका निभाते नजर आएंगे. उनके साथ गरिमा विक्रांत सिंह और हेमंत मिश्रा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में वापसी करेंगे. यह शो एक पड़ोस के किराना स्टोर को चलाने वाले परिवार के दैनिक जीवन, उनके रिश्तों और छोटे-मोटे संघर्षों को खूबसूरती से दर्शाता है.
हालांकि, सीजन 2 की सटीक कहानी को अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि यह पहले सीजन की तरह ही अपनी जमीनी कहानियों और हास्य के तड़के को बरकरार रखेगा. इसमें परिवार के सदस्यों के बीच के निजी संघर्षों, रिश्तों की बारीकियों और एक छोटी दुकान चलाने की रोजमर्रा की चुनौतियों को दिखाया जाना जारी रहेगा. दर्शकों को एक बार फिर गजानंद और उनके परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा.