Panchayat नहीं, नंबर वन की गद्दी पर राज कर रहा TVF का ये शो, महज 5 दिन में तोड़ा रिकॉर्ड

छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज ‘पंचायत’ के अगले सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच टीवीएफ ने एक नई सीरीज को रिलीज कर दिया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. हम बात कर रहे हैं 'गुल्लक सीजन 5' की, जिसने रिलीज होते ही शानदार रिकॉर्ड बना दिया है. 5 जून को सोनी लिव पर रिलीज हुए इस शो को सिर्फ 5 दिनों के भीतर करीब 7 मिलियन से ज्यादा यूनिक व्यूअर्स ने देख लिया है.
टीवीएफ लंबे समय से ऐसे कंटेंट के लिए फेमस है, जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है. 'पंचायत' की सफलता के बाद अब 'गुल्लक' ने भी साबित कर दिया है आम कहानियां भी लोगों का दिल जीत सकती हैं. सोनी लिव और सोशल मीडिया पोस्ट किए गए शो के पोस्ट के मुताबिक, 'गुल्लक सीजन 5' को पहले 5 दिनों में 7 मिलियन यूनिक व्यूअर्स मिले हैं. ये आंकड़ा इस बात को दिखाता है कि लोगों के बीच ये शो काफी पॉपुलर हो रहा है.
इस बार शो में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है. पिछले सीजनों में अन्नू मिश्रा का किरदार निभाने वाले वैभव राज गुप्ता की जगह अब अनंत वी. जोशी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने फिल्म ‘12th फेल’ से काफी नाम कमाया था. वहीं शुरुआत में फैंस को इस बदलाव को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन अनंत की परफॉर्मेंस को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
शो को श्रेयांश पांडे ने क्रिएट और डेवलप किया है, जबकि बाकी कलाकारों में जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, हर्ष मायर, सुनीता राजवार और हेली शाह अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं. 'गुल्लक 5' की कहानी मिश्रा परिवार की रोजाना की जिंदगी के आसपास घूमती है. इस सीजन में परिवार के घर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं. घर में नया रंग-रोगन, वाई-फाई कनेक्शन और नई चीजों को अपनाने की कोशिश दिखाई गई है.
नए सीजन में शांति मिश्रा की जिंदगी में भी एक दिलचस्प मोड़ आता है. 'बिट्टू की मम्मी' के नाम से उन्हें ऑनलाइन दुनिया में पहचान मिलने लगती है. सोशल मीडिया पर मिलने वाली अटेंशन और लोगों का प्यार उनकी जिंदगी में नए रंग भरता है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
'पंचायत' आज भी टीवीएफ की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है. लेकिन 'गुल्लक 5' को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और रिकॉर्डतोड़ व्यूअरशिप को देखकर कहा जा सकता है कि ये शो भी अब ओटीटी की नंबर वन सीरीज की रेस में शामिल हो चुका है.