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Panchayat नहीं, नंबर वन की गद्दी पर राज कर रहा TVF का ये शो, महज 5 दिन में तोड़ा रिकॉर्ड

ओटीटी की दुनिया में इन दिनों एक बार फिर टीवीएफ का जादू देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ लोग 'पंचायत' के अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीवीएफ की एक और पॉपुलर सीरीज ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 11, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:08 PM IST
Panchayat नहीं, नंबर वन की गद्दी पर राज कर रहा TVF का ये शो, महज 5 दिन में तोड़ा रिकॉर्ड

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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