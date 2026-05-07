सेट पर रहते बिल्कुल शांत, लेकिन राजनीति में आते ही मचा दिया बवाल, तृषा ने खोले होने वाले CM विजय के राज!

साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा थलपति विजय का फैंस को एक अलग रूप सोमवार को तमिलनाडु में देखने को मिला. बॉक्स ऑफिस किंग बनने के बाद उन्होंने राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर दिया और अब जल्द ही सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं. लेकिन इसी बीच उनकी करीबी दोस्त और को-एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो तेजी से इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो में वो विजय के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं.

वायरल वीडियो में त्रिशा कृष्णन बताती हैं कि विजय सेट पर बहुत शांत रहते हैं और घंटों बैठे अपने दूसरे सीन के बारे में सोच-विचार करते रहते हैं. उन्होंने बताया कि वो सेट पर आते हैं और किसी एक कोनो को पकड़कर बैठ जाते हैं, बहुत ही कम लोगों से बात करते हैं.

शो में किया था खुलासा

त्रिशा कृष्णन अपने पुराने इंटरव्यू में विजय के व्यवहार और उनके व्यक्तित्व को लेकर बात करती हुई नजर आती हैं. दरअसल कुछ समय पहले विजय और त्रिशा चैट शो कॉफी विद अनू का हिस्सा बने थे, इस दौरान उन्होंने अपनी ऑन-स्क्रीन जोड़ी हिट होने और फिल्मों को लेकर काफी बातों को शेयर किया था. उन्होंने इस शो में बताया था कि दूसरे एक्टर्स सीन ब्रेक के समय हंसते-बैठते और बातें करते हैं, लेकिन विजय सबसे बिल्कुल अलग हैं.

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विजय ने बताई इस व्यवहार के पीछे की वजह

त्रिशा कृष्णन ने बताया कि विजय आते हैं और सेट के किसी कोने पर बैठ जाते हैं, दीवार की ओर मुंह कर के घंटों वहीं बैठे रहते हैं. वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, हमेशा शांत रहते हैं. इसी चैट शो में उनके साथ आए विजय ने एक्ट्रेस की इस बात का जवाब देते हुए बताया कि वो घंटों अकेले बैठकर अपने दूसरे सीन की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके बारे में सोचते हैं.

त्रिशा के लिए खास हैं विजय

विजय और त्रिशा कृष्णन ने लगभग 3-4 फिल्में साथ में की हैं, जिनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. विजय के साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वो ‘घिल्ली’ के समय अच्छे दोस्त बन गए थे. उन्होंने आगे कहा, ‘विजय मेरे लिए हमेशा खास रहेंगे, क्योंकि उनके साथ मैंने अपने करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्में दीं. मैंने उन्हें आजतक गुस्सा करते या आपा खोते हुए नहीं देखा. वो सेट पर पूरी ईमानदारी से प्रोफेशनली काम करते हैं. वो उन लोगों में से हैं, जिन्हें आप हमेशा प्यार से याद करते हैं.’

त्रिशा ने विजय को बताया अपना घर

विजय और त्रिशा ने आखिरी बार साल 2023 में फिल्म 'लियो' में काम किया था. इस फिल्म की सफलता के बाद एक इवेंट में एक्ट्रेस ने थलापति की तारीफ करते हुए कहा था कि वजय के साथ काम करना ऐसा है कि जैसे मानों किसी स्कूल फ्रैंड के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे 20 साल के करियर में विजय के साथ मैंने सबसे ज्यादा काम किया है. लोग कहते हैं कि घर को जगह नहीं, बल्कि इंसान होता है.’