ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया Virgin, कहा-इनका और आमिर का बस एक...

टॉक शो टू मच का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना ने इसकी शानदार शुरुआत की है. पहले एपिसोड में मेहमान थे सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान, जिन्होंने पुराने दोस्तों की तरह खूब मस्ती की. बातचीत तब मजेदार मोड़ लेती है जब ट्विंकल ने कहा कि सलमान और आमिर में कोई समानता नहीं है, सिवाय उनके सरनेम के. ट्विंकल ने मजाक में कहा, "सलमान खुद को 'हमेशा से वर्जिन कहते हैं," और सलमान ने हंसते हुए सहमति जताई. इसके बाद ट्विंकल ने आमिर की दो शादियों का जिक्र भी किया.
ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया Virgin
बता दें कि यह पहली बार नहीं जब सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा बोला हो. 2013 में कॉफी विद करण शो में सलमान ने खुद को वर्जिन कहा था. उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने खुद को उसके लिए बचा रखा है जिससे शादी करूंगा. इसके बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं. इस पर सलमान कहते हैं अपने भाई, बहन, मां, पापा या फैमिली के लिए रोना ठीक है, लेकिन इसलिए रोना क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थोड़ा ज्यादा है. करण को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, "क्या आप कह रहे हैं कि आप वर्जिन हैं?" सलमान ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, "हां. मेरे दोस्त हैं, लेकिन कोई 'बेनिफिट्स' नहीं."
पहले भी सलमान खुद को बता चुके हैं वर्जिन
करण ने पूछा, "तो क्या आप बस हाथ मिलाते रहे हैं?" सलमान ने जवाब दिया, "हां, बस दोस्तों की तरह पीठ थपथपाई." करण को यह बात हजम नहीं हुई, फिर भी उन्होंने पूछा कि सलमान अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड्स से कैसे मिलते हैं. सलमान ने कहा, "कुछ को मैं पूरी तरह नजरअंदाज करता हूं. मैं उनसे दूर भागता हूं." उन्होंने बताया कि वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड्स की नई जिंदगी में कोई पुराना ख्याल न आए. हालांकि, सलमान ने कहा कि संगीता बिजलानी उनकी दोस्त हैं और परिवार का हिस्सा हैं.
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की मेजबानी ट्विंकल खन्ना और काजोल कर रही हैं. यह शो 25 सितंबर से दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा. हर गुरुवार को नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. इसमें विक्की कौशल, कृति सनोन, आलिया भट्ट, करण जौहर, गोविंदा, चंकी पांडे और कई मेहमान नजर आएंगे.
