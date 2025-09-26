Advertisement
trendingNow12937219
Hindi Newsबॉलीवुड

ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया Virgin, कहा-इनका और आमिर का बस एक...

यह पहली बार नहीं जब सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा बोला हो. 2013 में कॉफी विद करण शो में सलमान ने खुद को वर्जिन कहा था. उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने खुद को उसके लिए बचा रखा है जिससे शादी करूंगा. इसके बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया Virgin, कहा-इनका और आमिर का बस एक...

टॉक शो टू मच का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना ने इसकी शानदार शुरुआत की है. पहले एपिसोड में मेहमान थे सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान, जिन्होंने पुराने दोस्तों की तरह खूब मस्ती की. बातचीत तब मजेदार मोड़ लेती है जब ट्विंकल ने कहा कि सलमान और आमिर में कोई समानता नहीं है, सिवाय उनके सरनेम के. ट्विंकल ने मजाक में कहा, "सलमान खुद को 'हमेशा से वर्जिन कहते हैं," और सलमान ने हंसते हुए सहमति जताई. इसके बाद ट्विंकल ने आमिर की दो शादियों का जिक्र भी किया.

ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया Virgin

बता दें कि यह पहली बार नहीं जब सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा बोला हो. 2013 में कॉफी विद करण शो में सलमान ने खुद को वर्जिन कहा था. उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने खुद को उसके लिए बचा रखा है जिससे शादी करूंगा. इसके बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं. इस पर सलमान कहते हैं अपने भाई, बहन, मां, पापा या फैमिली के लिए रोना ठीक है, लेकिन इसलिए रोना क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थोड़ा ज्यादा है. करण को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, "क्या आप कह रहे हैं कि आप वर्जिन हैं?" सलमान ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, "हां. मेरे दोस्त हैं, लेकिन कोई 'बेनिफिट्स' नहीं."

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी सलमान खुद को बता चुके हैं वर्जिन

करण ने पूछा, "तो क्या आप बस हाथ मिलाते रहे हैं?" सलमान ने जवाब दिया, "हां, बस दोस्तों की तरह पीठ थपथपाई." करण को यह बात हजम नहीं हुई, फिर भी उन्होंने पूछा कि सलमान अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड्स से कैसे मिलते हैं. सलमान ने कहा, "कुछ को मैं पूरी तरह नजरअंदाज करता हूं. मैं उनसे दूर भागता हूं." उन्होंने बताया कि वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड्स की नई जिंदगी में कोई पुराना ख्याल न आए. हालांकि, सलमान ने कहा कि संगीता बिजलानी उनकी दोस्त हैं और परिवार का हिस्सा हैं.

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की मेजबानी ट्विंकल खन्ना और काजोल कर रही हैं. यह शो 25 सितंबर से दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा. हर गुरुवार को नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. इसमें विक्की कौशल, कृति सनोन, आलिया भट्ट, करण जौहर, गोविंदा, चंकी पांडे और कई मेहमान नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

actress twinkle khanna

Trending news

गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
;