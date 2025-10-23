पति अक्षय के अफेयर पर ट्विंकल खन्ना बोली, रात गई बात गई; जाह्नवी कपूर को चीटिंग पर दी ये सलाह!

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और काजोल का शो इन दिनों काफी चर्चा में हैं. टॉक शो टू मच में जाह्नवी और करण एक साथ नजर आए. इस दौरान ट्विंकल खन्ना ने पति के अफेयर पर बोला रात गई बात गई.
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच में हाल ही में जाह्नवी कपूर और करण जौहर आए. इस एपिसोड में स्टार्स के बीच पर्सनल लाइफ को लेकर कई बाते और खुलासे हुए हैं. इस दौरान ट्विंकल खन्ना ने जाह्नवी कपूर को चीटींग इग्नोर करने और शादी निभाने की नसीहत दी है. शो में ट्विंकल खन्ना ने फिजिकल चीटिंग को लेकर बोला कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इमोशनल चीटिंग ज्यादा परेशान करने वाली बात है. ट्विंकल खन्ना की ये नसीहत सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
जाह्नवी कपूर से किया सवाल
शो के दिस और दैट के के दौरान काजोल और ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर और जाह्नवी कपूर से सवाल किया कि उनके लिए इमोशनल या फिजिकल चीटिंग क्या ज्यादा परेशान करती है. काजोल, करण और ट्विंकल खन्ना तीनों के लिए इमोशनल चीटिंग ज्यादा परेशान करती हैं वहीं जाह्नवी कपूर कपूर ने कहा कि फिजिकल चीटिंग डील ब्रेकर है. अगर उनका पार्टनर ऐसा करता है तो वह डील ब्रेक हो गई.
जाह्नवी कपूर को दी शादी पर सलाह
शो में ट्विंकल खन्ना और काजोल ने पूछा कि शादी में प्यारा ज्यादा मायने रखता है या फिर कॉम्पेटिबिलिटी. इस सवाल के जवाब में जाह्नवी ने कहा कि प्यार बहुत जरूरी है वहीं ट्विंकल खन्ना भी जाह्नवी के जवाब के साथ थी. जबकि करण और काजोल का कहना है कि शादी के लिए कॉम्पेटिबिलीट जरूरी है. दोनों का कहना था कि शादी के बाद सबसे पहले प्यार खत्म हो जाता है.
पति के अफेयर पर बोली ट्विंकल खन्ना
शादी और अफेयर के सवाल पर जाह्नवी ने बोला कि उनके लिए फिजिकल चीटिंग डील ब्रेक हैं. इस पर ट्विंकल खन्ना बोलती है कि हम 50 साल की उम्र में हैं जाह्नवी अभी 20'S में हैं. उनसे अभी वो नहीं देखा है जो हमने देखा है. रात गई बात गई.
