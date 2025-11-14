'हमारा एक एक्स कॉमन था', ट्विंकल और काजोल 1 ही शख्स को कर चुके हैं डेट? पहली बार खुला राज, काजोल बोलीं- चुप कर जाओ

Twinkle Khanna and Kajol Common Ex-Boyfriend: अमेजन प्राइम का फेमस शो 'टू मच' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ हैं. इस शो को जहां फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शो में लोगों को कई बातें काफी अजीब भी लग रही है. कभी चीटिंग को बढ़ावा देने तो कभी पैसे को रिलेशन से ऊपर रखने के लिए, काजोल और ट्विंकल का शो चर्चा का विषय बन गया है. अब एक बार फिर शो में कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद ये शो सुर्खियों में आ गया.

खुले बॉलीवुड के कई सीक्रेट्स

टू मच शो के लेटेस्ट एपिसोड में विकी कौशल और कृति सेनन नजर आए थे. दोनों ने शो पर जमकर मस्ती की और बॉलीवुड के कई सीक्रेट्स भी खोले. ये शो का सीजन फिनाले था. बाकी एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी यस और नो का सेशन रखा गया. इसके बाद ये सेगमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

विक्की से पूछा गया 'अच्छा सेक्स जरूरी है या फिर कन्वर्सेशन?'

इस सेगमेंट में एक सवाल पूछा गया कि क्या अच्छा सेक्स जरूरी है या फिर अच्छी कन्वर्सेशन. इस सवाल पर विक्की ने जवाब देते हुए कहा कि हां अच्छा सेक्स ज्यादा जरूरी है, बातें तो होती रहेंगी. इस चीज ने फैंस को काफी हैरान कर दिया. ट्विंकल ने काजोल और खुद को लेकर एक ऐसी बात कही, जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा हैरान रह गए. ट्विंकल ने बताया कि उनका और काजोल का एक कॉमन एक्स रहा है. यस और नो सेगमेंट में एक सवाल आया कि बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए. इस सवाल का वाब देते हुए काजोल और ट्विंकल दोनों ही यस वाले रिंग में चली गई. तब ट्विंकल ने कहा कि मुझे पता है कि लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे दोस्त किसी भी आदमी से ज्यादा मायने रखते हैं. वो तो कहीं पर भी मिल जाएगा.

शख्स के नाम का नहीं किया खुलासा

इस सवाल के जवाब पर विक्की नो वाले सेक्शन में चले गए थे और बोले कि अगर ये बात आपको अब भी दिक्कत दे रही है तो आपका एक्स अबतक आपका एक्स हुआ ही नहीं है. वो थोड़ा ग्रे एरिया है. इसी बात पर ट्विंकल ने काजोल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि हमारा एक्स कॉमन रहा है लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते. अब सोशल मीडिया पर फैंस ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा और सोचने लग गए होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं. हालांकि दोनों ने किसी शख्स के नाम का खुलासा नहीं किया.