'तीन ही एक्सप्रेशंस पर चल रहा हूं मैं...", सलमान खान ने खुद अपनी एक्टिंग को ट्रोल कर दिया
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना एक नया टॉक शो लेकर आ रही हैं, जिसका नाम है ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’. इसे दोनों मिलकर होस्ट करने वाली हैं. इसमें फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स बतौर गेस्ट शामिल होंगे.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:59 AM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना एक नया टॉक शो लेकर आ रही हैं, जिसका नाम है ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’. इसे दोनों मिलकर होस्ट करने वाली हैं. इसमें फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स बतौर गेस्ट शामिल होंगे. मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ. 

वहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान भी इसके एक एपिसोड में बतौर मेहमान शामिल होंगे. ट्विंकल और काजोल, दोनों ही ढेर सारी मस्ती करने के लिए जानी जाती हैं और 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में भी अनलिमिटेड मस्ती और गॉसिप्स होने वाले हैं. इसी शो में सलमान खान ये भी बताएंगे कि कैसे वो अपने 3 एक्सप्रेशन्स की वजह से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं.

सलमान खान ने चैट शो में खोले अपने सीक्रेट

शो का प्रोमो वीडियो रिलीज करते हुए मेकर्स ने इंस्टा पोस्ट में लिखा- ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई फिल्टर, वो बस बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं. सलमान खान और आमिर खान को इस शो में एक साथ बैठे देखा जा सकता है. आमिर खान प्रोमो के एक सीन में सलमान खान को किस करते भी नजर आते हैं. सलमान खान वाले एपिसोड में उनकी एंट्री काजोल और ट्विंकल हंस देती हैं. सलमान खान के लुक को देखकर ट्विंकल खन्ना ने मजाकिया लहजे में कहा- यह कैसा एक्सप्रेशन है?

ये एक्टर है काजोल का फेवरेट गेस्ट

काजोल ने अपने पसंदीदा मेहमान के बारे में बात करते हुए कहा, "सच कहूं तो, शो में मेरे सबसे पसंदीदा मेहमान गोविंदा रहे. मुझे लगता है कि वे बेहद मनोरंजक हैं. मेरा यह कहना नहीं है कि बाकी मेहमान अच्छे नहीं थे, लेकिन गोविंदा तो बस गोविंदा हैं. कोई इसे नकार नहीं सकता. वे एक ट्रेंड हैं, एक आइकन हैं, सब कुछ हैं. गोविंदा का डांस हर किसी की फेवरेट लिस्ट में शामिल होता है और इसको तुरंत किया भी जा सकता है." काजोल की बात से अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना और दर्शक भी सहमत नजर आए.

इस शो के साथ काजोल पहली बार कोई शो होस्ट करती दिखाई देंगी. इसके बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "ट्विंकल और मेरी पुरानी दोस्ती है और जब भी हम बातें करते हैं, तो माहौल बहुत ही मजेदार होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. असल में इस टॉक शो का आइडिया यहीं से आया. हमने पारंपरिक टॉक-शो के फॉर्मेट को पूरी तरह बदल दिया है. यह शो बेबाक और बिना किसी बदलाव के हंसी और सच्ची बातचीत से भरपूर है. हमें उम्मीद है कि हर पीढ़ी के दर्शक इससे जुड़ेंगे और इसका आनंद लेंगे."

टू मच विद काजोल और ट्विंकल’ का ट्रेलर आउट 

शो की बात करें तो ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसमें मस्ती, यादगार पल और मसालेदार गॉसिप-लिंक-अप की बातें होंगी. शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं. इस शो का प्रीमियर 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा. हर गुरुवार को इसका नया एपिसोड जारी किया जाएगा.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

