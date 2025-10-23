Advertisement
‘इतना इंजेक्शन मत लिया कर...’ शो के बीच ट्विंकल खन्ना के मुंह से निकली ऐसी बात, ताकते रह गए करण जौहर

Karan Johar: फिल्ममेकर करण जौहर काफी लंबे समय से अपने घटते वजन को लेकर टोल्स के निशाने पर बने हुए हैं, जो अक्सर उनपर दवाई और इंजेक्शन लेने के आरोप लगाते रगते हैं. हाल ही में करण एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के साथ ट्विंकल खन्ना और कजोल के शो में पहुंचे. जहां ट्विंकल के मुंह से ऐसी बात निकल गई और करण देखते ही रह गए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:16 AM IST
शो के बीच ट्विंकल खन्ना के मुंह से निकली ऐसी बात
Karan Johar On Twinkle Khanna and Kajol Show: फिल्ममेकर करण जौहर काफी लंबे समय से अपने ड्रेमेटिक घटते वजन को लेकर टोल्स के निशाने पर बने हुए हैं, जो अक्सर उनपर दवाई और इंजेक्शन लेने के आरोप लगाते रगते हैं. कई लोग उनकी बदलते लुक और चेहरे की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि उन्होंने वजन कम करने के लिए ओजेम्पिक जैसी दवा ली है. 

हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच' में करण ने इस बात का जवाब अपनी खास ह्यूमर के साथ दिया. शो की शुरुआत में ट्विंकल ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में करण से कहा कि खाने का इतना ग्रैंड इंतजाम देखकर लगता है कि पहले उन्हें खाने की कमी पर शिकायत थी. करण ने भी एकदम से मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ‘लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं खाता क्योंकि मैं केमिकल ड्रग्स जैसे ओजेम्पिक पर हूं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

Add Zee News as a Preferred Source

ट्विंकल खन्ना के मुंह से निकली ऐसी बात

ट्विंकल ने बात बढ़ाते हुए कहा, ‘बेटा, इतना इंजेक्शन मत लो! इतना दुबला हो गया है. मम्मी क्या कहेंगी?’ इस पर करण हंसते हुए बोले, ‘मम्मी बेचारी आजकल कुछ नहीं बोलती’. इसके बाद जैसे ही तीनों शो में ग्रैंड बुफे की ओर बढ़े, करण ने खाने की वैरायटी देखकर कहा, ‘मैंने इतने सारे कार्ब्स काफी समय में नहीं देखे’. बुफे में उनके पसंदीदा डिश कट्सु करी देखकर उनका मन खुश हो गया. वहीं, को-गेस्ट जाह्नवी कपूर ने भी अपनी पसंदीदा डिश पायां करी का जिक्र किया. 

‘मां के कहने पर...’ प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जान्हवी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, खोले कई सीक्रेट्स, बोलीं-  ‘जो भी फैसला लिया...’

ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ट्रोल होते हैं करण जौहर

करण और जाह्नवी की ये छोटी बातचीत दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. वहीं, अगर करण के घटते वजन की बात करें तो फिल्ममेकर पिछले साल 2024 से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी वजह उन्होंने सख्त डाइट बताई. साथ ही उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की वजह से उनका वजह कम हुआ है, फिर भी ऑनलाइन अफवाहें खत्म नहीं हुईं और लोग ये मान रहे थे कि उन्होंने किसी दवा की मदद ली है. करण ने बार-बार साफ किया कि ये पूरी तरह से उनके लाइफस्टाइल का नतीजा है. 

करण जौहर का चौंका देने वाला खुलासा

इसी शो के दौरान करण जौहर ने खुद से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी किया. ‘सच या झूठ’ सेगमेंट के दौरान करण ने बताया, ‘मैंने 26 साल की उम्र में वर्जिनिटी लॉस की और मैं आपके परिवार के किसी मेंमबर के साथ ही रिलेशनल में रहा हूं’, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इसके बाद वो कहते हैं, ‘मैंने 26 साल की उम्र में वर्जिनिटी लॉस की ये सच है और किसी मेंमबर के साथ ही रिलेशनल में रहा हूं ये झूठ है. हालांकि, इस बारे में कभी-कभार सोचा जरूर है’, जिसके सुनकर सब हंस पड़े. 

