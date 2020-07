सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने की CBI जांच की मांग, Twitter पर हुआ Trend

नई दिल्ली: बीते महीने 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की दुखद खबर ने देश-विदेश में मौजूद उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया था. उनके परिजन, फैंस और दोस्त उनकी मौत को आत्महत्या न मानकर हत्या के नजरिए से देख रहे हैं. अब एक ओर जहां सुशांत के जाने के बाद से लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म का विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनकी मौत पर CBI जांच की मांग तेज हो गई है.

नहीं थम रही शोक की लहर

कुछ लोगों का जाना दूसरों को किस हद तक तोड़ सकता है, यह सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की हालत को देखकर समझा जा सकता है. 14 जून को जैसे ही उनकी मौत की खबर मिली, लोग बदहवास से हो गए थे. क्या परिवार, क्या दोस्त और क्या फैंस… सभी अपने-अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहे थे. किसी के पास कहने को कुछ नहीं था, मन में था तो सिर्फ गुस्सा, शक और ढेर सारे सवाल, जो कि अब तक कायम हैं. जहां शुरुआती जांच व कई पहलू आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे थे, वहीं सुशांत के चाहने वाले अभी तक यह मानने को तैयार ही नहीं हैं. उनकी नजर में यह हत्या है और वे इसकी गहराई से जांच करवाए जाने की मांग कर रहे हैं.

CBI जांच की मांग

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री व उनसे जुड़े कई अन्य लोगों को सवालों के कठघरे में खड़ा किया गया है. उनके परिजनों व फैंस का मानना है कि वे बॉलीवुड में कायम नेपोटिज्म और गुटबाजी का शिकार हुए हैं. लोगों का यह तक मानना है कि उनकी मौत के बाद भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से छेड़छाड़ की जा रही है.

Some people who have no talent only hatred , no compassion only jealousy murdered our Sushant Singh Rajput because they were afraid of him. We will not stop here we will fight for justice to be served. Prime minister @narendramodi should order CBI investigation #CBIMustForSushant

— Anurag Anand (@anuraganandras1) July 2, 2020