Too Much…! काजोल और ट्विंकल खन्ना खोलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पोल, रिलीज हुई शो की डेट
Advertisement
trendingNow12917247
Hindi Newsबॉलीवुड

Too Much…! काजोल और ट्विंकल खन्ना खोलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पोल, रिलीज हुई शो की डेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल जल्द सेलेब्रिटी टॉक शो को होस्ट करती नजर आएंगी. ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर टेलीकास्ट होगा. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Too Much…! काजोल और ट्विंकल खन्ना खोलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पोल, रिलीज हुई शो की डेट

करण जौहर के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और टॉक शो स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें वो ज्यादातर इंडस्ट्री के स्टार्स से उनकी पर्सनल लाइफ पर बात करते नजर आते हैं. कुछ समय पहले करीना ने भी अपना एक सेलिब्रिटी टॉक शो शुरू किया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. वहीं हाल ही में उनकी ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी एक पॉडकास्ट शो को अनाउंस किया है जिसमें वो एक्ट्रेसेस के साथ 'वूमेन हेल्थ इश्यू' पर बात करती नजर आने वाली हैं. पॉडकास्ट इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ को देखकर अब एक्ट्रेस काजोल और टि्वंकल ने भी अपने एक टॉक शो की अनाउंसमेंट कर दी है.

यह भी पढें: 38 का हीरो और महज 16 की हीरोइन… कम उम्र में हसीना ने दी थी पहली हॉरर ब्लॉकबस्टर फिल्म, अब तक लोग करते हैं सर्च!

 

Add Zee News as a Preferred Source

Too Much With Kajol And Twinkle

काजोल और ट्विंकल के इस शो का नाम 'Too Much With Kajol And Twinkle' रखा गया है. इस शो वो दोनों दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ मस्ती करती हुई नजर आएंगी और कई बातों का खुलासा भी करेंगी. इस टॉक शो के लगभग 8 एपिसोड होंगे जिसमें आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा. वहीं इस शो में कोई शुगरकोटिड बातें नहीं बल्कि काजोल का कूल अवतार और ट्विंकल के क्लियर कट सावल देखने को मिलेंगे. ये शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर टेलीकास्ट होगा.

 

 

गेस्ट लिस्ट

वहीं बात करें इस टॉक शो की गेस्ट लिस्ट के बारे में तो वो अभी फाइनल नहीं हुई है मगर खबरों के मानें तो शो में सलमान खान और आमिर एक साथ नजर आ सकते हैं. वहीं अक्षय कुमार और अजय देवगन के फैंस दोनों स्टार्स को एक ही एपिसोड में लाने की मांग कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Two much with Kajol and Twinklecelebrity talk showAmazon Prime VideoKajoltwinkleSalman KhanAkshay Kumarajay devganshahrukh khan

Trending news

वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
;