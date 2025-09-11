Too Much…! काजोल और ट्विंकल खन्ना खोलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पोल, रिलीज हुई शो की डेट

करण जौहर के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और टॉक शो स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें वो ज्यादातर इंडस्ट्री के स्टार्स से उनकी पर्सनल लाइफ पर बात करते नजर आते हैं. कुछ समय पहले करीना ने भी अपना एक सेलिब्रिटी टॉक शो शुरू किया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. वहीं हाल ही में उनकी ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी एक पॉडकास्ट शो को अनाउंस किया है जिसमें वो एक्ट्रेसेस के साथ 'वूमेन हेल्थ इश्यू' पर बात करती नजर आने वाली हैं. पॉडकास्ट इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ को देखकर अब एक्ट्रेस काजोल और टि्वंकल ने भी अपने एक टॉक शो की अनाउंसमेंट कर दी है.

Too Much With Kajol And Twinkle

काजोल और ट्विंकल के इस शो का नाम 'Too Much With Kajol And Twinkle' रखा गया है. इस शो वो दोनों दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ मस्ती करती हुई नजर आएंगी और कई बातों का खुलासा भी करेंगी. इस टॉक शो के लगभग 8 एपिसोड होंगे जिसमें आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा. वहीं इस शो में कोई शुगरकोटिड बातें नहीं बल्कि काजोल का कूल अवतार और ट्विंकल के क्लियर कट सावल देखने को मिलेंगे. ये शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर टेलीकास्ट होगा.

गेस्ट लिस्ट

वहीं बात करें इस टॉक शो की गेस्ट लिस्ट के बारे में तो वो अभी फाइनल नहीं हुई है मगर खबरों के मानें तो शो में सलमान खान और आमिर एक साथ नजर आ सकते हैं. वहीं अक्षय कुमार और अजय देवगन के फैंस दोनों स्टार्स को एक ही एपिसोड में लाने की मांग कर रहे हैं.