Too Much…! काजोल और ट्विंकल खन्ना खोलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पोल, रिलीज हुई शो की डेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल जल्द सेलेब्रिटी टॉक शो को होस्ट करती नजर आएंगी. ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर टेलीकास्ट होगा.
Trending Photos
करण जौहर के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और टॉक शो स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें वो ज्यादातर इंडस्ट्री के स्टार्स से उनकी पर्सनल लाइफ पर बात करते नजर आते हैं. कुछ समय पहले करीना ने भी अपना एक सेलिब्रिटी टॉक शो शुरू किया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. वहीं हाल ही में उनकी ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी एक पॉडकास्ट शो को अनाउंस किया है जिसमें वो एक्ट्रेसेस के साथ 'वूमेन हेल्थ इश्यू' पर बात करती नजर आने वाली हैं. पॉडकास्ट इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ को देखकर अब एक्ट्रेस काजोल और टि्वंकल ने भी अपने एक टॉक शो की अनाउंसमेंट कर दी है.
यह भी पढें: 38 का हीरो और महज 16 की हीरोइन… कम उम्र में हसीना ने दी थी पहली हॉरर ब्लॉकबस्टर फिल्म, अब तक लोग करते हैं सर्च!
Too Much With Kajol And Twinkle
काजोल और ट्विंकल के इस शो का नाम 'Too Much With Kajol And Twinkle' रखा गया है. इस शो वो दोनों दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ मस्ती करती हुई नजर आएंगी और कई बातों का खुलासा भी करेंगी. इस टॉक शो के लगभग 8 एपिसोड होंगे जिसमें आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा. वहीं इस शो में कोई शुगरकोटिड बातें नहीं बल्कि काजोल का कूल अवतार और ट्विंकल के क्लियर कट सावल देखने को मिलेंगे. ये शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर टेलीकास्ट होगा.
गेस्ट लिस्ट
वहीं बात करें इस टॉक शो की गेस्ट लिस्ट के बारे में तो वो अभी फाइनल नहीं हुई है मगर खबरों के मानें तो शो में सलमान खान और आमिर एक साथ नजर आ सकते हैं. वहीं अक्षय कुमार और अजय देवगन के फैंस दोनों स्टार्स को एक ही एपिसोड में लाने की मांग कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.