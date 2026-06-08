आस्था और सुरों का संगम: जब मैड्रिड की गलियों में पोप और बैड बनी के सवाल हुए एक

बैड बनी का हालिया काम केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि स्मृतियों को सहेजने का एक संदेश है. उनके एल्बम का शीर्षक 'मुझे और तस्वीरें लेनी चाहिए थीं' इस विचार को सामने लाता है कि हमें वर्तमान पलों को संजोना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम उनका महत्व तभी समझते हैं, जब वे पहुंच से दूर हो जाते हैं. बैड बनी के अनुसार, पहले तस्वीरें बहुत खास हुआ करती थीं, लेकिन आज के दौर में हम हर चीज की फोटो लेते हैं, जिससे उस पल की असलियत खो जाती है. यह विचार न केवल प्रशंसकों के लिए है, बल्कि यह उन प्रवासियों और परिवारों की साझा भावना भी है, जो अपने पीछे छूटे पलों और लोगों की कमी महसूस करते हैं.