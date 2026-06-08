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आस्था और सुरों का संगम: जब मैड्रिड की गलियों में पोप और बैड बनी के सवाल हुए एक

स्पेन में इस सप्ताह पोप लियो XIV और बैड बनी के बीच एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. जानें कैसे धर्म और पॉप संस्कृति मानवीय गरिमा, प्रवासन और यादों के महत्व जैसे साझा सवालों पर एक साथ आ रहे हैं.

Written ByRobinder SachdevEdited By:Kajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:17 PM IST
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