'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, गदगद हुए मेकर्स ने कर दिया ये ऐलान

सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपते हुए निर्देश दिया कि सभी पक्ष वहां अपनी दलील पेश करें. कोर्ट के इस फैसले से फिल्म निर्माता अमित जानी बेहद खुश हैं. साथ ही मेकर्स ने 'उदयपुर फाइल्स' की नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. फिल्म के निर्देशक भरत श्रीनेत ने कहा कि फिल्म 8 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। हालांकि, इससे पहले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में सुनवाई करने को कहा है. फिल्म रिलीज को लेकर निर्देशक भरत श्रीनेत ने कहा, 'हम चाहते थे कि फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो. अब हमें थोड़ी राहत मिल रही है कि हम इसे 8 अगस्त को रिलीज़ कर पाएंगे. सच की हमेशा जीत होती है, और सच हमेशा उंचा रहता है.

क्या बोले कन्हैया लाल के बेटे यश साहू?

वहीं, कन्हैया लाल के बेटे यश साहू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट कुछ करेगा. अगर किसी फिल्म पर तीन दिन के अंदर रोक लग सकती है, तो अपराधियों को तीन साल में भी सज़ा क्यों नहीं मिल सकती? पूरा देश जानता है कि यह फिल्म किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है. फिल्म दिखाती है कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ, कैसे आतंकवादियों ने उनके खिलाफ साजिश रची. यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए कि कैसे आतंकवाद की जड़ें हमारे देश में गहरी पैठ बना चुकी हैं और कैसे लोगों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है. फिर ये लोग हमारे देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिनका खामियाजा मेरे जैसे परिवारों को भुगतना पड़ता है'.

#WATCH | Mumbai | The Supreme Court on 25 July declined to extend its stay on the movie 'Udaipur Files': Kanhaiya Lal Tailor Murder', and transferred the matter back to the Delhi High Court.

Movie producer Amit Jani said, "The Supreme Court has said what was expected and what… pic.twitter.com/0hlFKNxj8I

— ANI (@ANI) July 26, 2025