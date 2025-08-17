‘जिहाद जीत गया...’, हिंदू ऑडियंस पर आगबबूला हुए फिल्म निर्माता, ‘सैयारा’, ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ में कहीं दबकर रह गई ये फिल्म, हुआ 12 Cr का नुकसान
Hindi Newsबॉलीवुड

‘जिहाद जीत गया...’, हिंदू ऑडियंस पर आगबबूला हुए फिल्म निर्माता, ‘सैयारा’, ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ में कहीं दबकर रह गई ये फिल्म, हुआ 12 Cr का नुकसान

Udaipur Files: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है. एक साथ कई बड़ी फिल्में आपस में क्लैश कर रही हैं और ऑडियंस अपनी-अपनी पसंद की फिल्मों को देखने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं, जिनको काफी उम्मीदों और विवादों के बाद बड़े पर्दे पर उतारा गया था, लेकिन...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:41 AM IST
हिंदू ऑडियंस पर जमकर भड़के फिल्म निर्माता
हिंदू ऑडियंस पर जमकर भड़के फिल्म निर्माता

Amit Jani Slammed Hindu Audiences: हम यहां इस साल की सबसे बड़ी विवादित विजय राज की फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की बात कर रहे हैं, जो 8 अगस्त, 2025 को काफी विवाद और संघर्षों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई. लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म दर्शकों का ध्यान खींचने में नाकाम रही. ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक सिर्फ 1.54 करोड़ रुपये की कमाई की है. इतनी कम कमाई के चलते ये इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप बन चुकी है. 

साथ ही ये जल्द सिनेमाघरों में उतार भी दी जाएगी. फिल्म के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने सीधे तौर पर दर्शकों, खासकर हिंदू समाज को निशाने पर लिया. उनका कहना है कि लोगों ने 'उदयपुर फाइल्स' को नजरअंदाज कर दिया, जबकि ये फिल्म दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की सच्ची कहानी पर आधारित है.

तेजी से वायरल हो रहा निर्माता का वीडियो 

अमित जानी ने आरोप लगाया कि दर्शक खुशी-खुशी 'सैयारा', 'वॉर 2' और 'कुली' जैसी फिल्मों पर पैसा खर्च कर रहे हैं. अमित जानी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जिहाद ने सनातन की मुहिम और कन्हैया लाल जी के न्याय की कोशिशों पर थूक दिया'. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने दुख जताया कि दो दिन के भीतर उनकी फिल्म थिएटर से हटा दी जाएगी. जानी ने तंज कसते हुए कहा, 'मुसलमानों के लिए ये अच्छी खबर है कि फिल्म अब सिनेमाघरों से जा रही है'.

मुझे उनकी एक्टिंग पसंद नहीं... 12 साल पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कुछ ऐसा, अब फरहान अख्तर बोले- ‘ इज्जत से...’

हिंदू ऑडियंस को बनाया टारगेट

अमित जानी ने आगे कहा कि हिंदू दर्शक 'मरे और सोए हुए' हैं, क्योंकि उन्होंने कन्हैया लाल की कहानी पर बनी फिल्म को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. उनका आरोप है कि समाज में जिस मुद्दे पर जागरूकता आनी चाहिए थी, वहां लोगों ने चुप्पी साध ली. वे मानते हैं कि दर्शकों की यह उदासीनता ही फिल्म की असफलता की बड़ी वजह बनी. अमित जानी ने ये भी कहा कि लोग 'सैयारा' जैसी फिल्मों को हिट बना देते हैं, जो उनके मुताबिक 'अश्लीलता और नग्नता' दिखाती हैं. 

भारी नुकसान और निराशा

वहीं, दर्शक अब बड़े सितारों की फिल्मों जैसे ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' देखने उमड़ेंगे और बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को करोड़ों रुपये देंगे. जानी के मुताबिक, किसी के पास 'उदयपुर फाइल्स' जैसी सच्ची कहानी देखने का समय और पैसा नहीं है. प्रोड्यूसर ने साफ कहा कि फिल्म की खराब कमाई से उन्हें करीब 10 से 12 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. इसके बावजूद उनका कहना है कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि कन्हैया लाल की कहानी लोगों तक पहुंचाने की नीयत से बनाई थी. 

;