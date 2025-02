KISSING कॉन्ट्रोवर्सी के बाद पत्नी दीपा संग महाकुंभ पहुंचे उदित नारायण, बोले- 'भगवान ने मुझे मौका दिया है...'

Udit Narayan Visits Maha Kumbh: हाल ही में कई विवादों से घिरे हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर उदित नारायण अपनी पत्नी दीपा नारायण के साथ 'महाकुंभ 2025' के समापन से एक दिन पहले संगम में डुबकी लगाने पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुंभ में शामिल होने को सौभाग्य बताया और सरकार की आयोजन में की गई मेहनत की सराहना की. ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, 'ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे महाकुंभ में आने का मौका मिला. 144 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है'.

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'ये बहुत खुशी की बात है. मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं'. प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले 2025 में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, रवीना टंडन, प्रीति जिंटा, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, गुरु रंधावा और शंकर महादेवन को भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते और पवित्र डुबकी लगाते हुए देखा गया.

#WATCH Prayagraj, Uttar Pradesh: Singer Udit Narayan reached the Mahakumbh Mela with his wife.

He said, "I am very happy that God has given me the opportunity to come to the Kumbh Mela on this auspicious occasion. Such a coincidence has happened after 144 years. It is a matter… pic.twitter.com/nVGD0MrUTr

— ANI (@ANI) February 25, 2025