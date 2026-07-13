'फैसला सुनते ही कांप रहे थे एक्टर', संजय दत्त की सजा पर उज्ज्वल निकम का खुलासा; क्या रोक सकते थे मुंबई ब्लास्ट!

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अवैध रूप से हथियार रखने पर 7 साल की सजा काट चुके हैं. उनको बचाने के लिए बड़े से बड़ा वकील लगा था लेकिन वह जेल जाने से नहीं बच सके. जाने-माने प्रॉसेक्यूटर उज्ज्वल निकम ने उन्हें सजा दिलवाई थी.
अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया है कि जब संजय दत्त को सजा सुनाई गई, उस वक्त वह कांप रहे थे. उज्ज्वल का कहना है कि उनकी नजर में संजय आतंकी नहीं हैं लेकिन इस बात से नाराजगी है कि उन्होंने आतंकी हमला नहीं रोका. वह चाहते तो ऐसा कर सकते थे.
हाल ही में लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में उज्ज्वल निकम ने उस दिन को याद किया, जब कोर्ट ने संजय दत्त को सजा सुनाई थी. उन्होंने बताया कि फैसला आते ही संजय दत्त काफी घबराए हुए थे और डर साफ दिखाई दे रहा था. वहीं, मीडिया ने उन्हें सख्त रुख अपनाने की वजह से खलनायक की तरह पेश किया.
निकम ने कहा, 'जब भी संजय दत्त रोते थे, लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराते थे. मीडिया किसी भी व्यक्ति की छवि लोगों के सामने अलग तरीके से पेश कर सकता है. जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया, संजय दत्त जमानत पर बाहर थे, लेकिन कोर्ट ने तुरंत उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया.'
अपना पक्ष रखते हुए उज्ज्वल ने कहा कि उनका कहना था कि संजय को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट (पहली बार छोटी-मोटी भूल पर वॉर्निंग देकर छोड़ना) का फायदा नहीं मिलना चाहिए. वह आर्म्स एक्ट में दोषी थे. हालांकि कोर्ट ने उन्हें कॉन्सपिरेसी चार्जेज में निर्दोष माना था. इसमें उज्ज्वल सहमत थे लेकिन उनका तर्क था कि आर्म्स एक्ट में संजय को 7 साल सजा होनी चाहिए.
उज्ज्वल बोले, 'उनके वकील का तर्क था कि यह पहला अपराध है तो बॉन्ड पर रिहा कर देना चाहिए. मैंने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि संजय के पास जो पिस्टल थी, वो दाऊद के कई शूटर्स के पास होकर आई थी. अगर वह किसी ऐसे शख्स से हथियार लेते हैं तो वह उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी वाकिफ रहे होंगे. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का फायदा उन्हें मिलता है जो पहली बार अपराध कर रहे हों, मासूम हों और परिस्थितवश ऐसी सिचुएशन में फंस गए हों. संजय के साथ ये केस नहीं था.'
उज्ज्वल ने बताया कि संजय को जब सजा सुनाई गई तो उनका रिएक्शन क्या था. वह बोले, 'जब फैसला आया, वह कांप रहे थे. वह बोलते रहे, 'सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया. मैं वापस आऊंगा.' वह कांपते दिख रहे थे और मैं उनके पास खड़ा था. मैंने उनसे कहा, 'संजू, मीडिया देख रहा है, प्लीज सीधे खड़े रहो.' फिर मैंने पुलिस से कहा कि इन्हें ले जाओ. अगर मैंने उस वक्त उन्हें मोटिवेट ना किया होता तो मीडिया मुझे विलन बना देती. हर कोई मेरे खिलाफ था.'