ब्रिटिश पीएम तो रानी मुखर्जी के फैन निकले! यशराज स्टूडियो पहुंचते ही तीन बड़ी फिल्मों की दी सौगात

UK PM Keir Starmer Meets Rani Mukerji: वैसे तो बॉलीवुड फिल्म का हर कोई मुरीद है. लेकिन ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर भी एक्ट्रेस के जबरा फैन निकलेंगे ये तो किसी को नहीं पता था. ब्रिटेन के पीएम दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं. जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है. ऐसे में पीएम अपना कीमती वक्त निकालकर यशराज फिल्म्स स्टूडियो पहुंचे. इस दौरान उन्हें तीन बड़ी फिल्मों की सौगात दी.

रानी से मिले ब्रिटेन पीएम

प्रधानमंत्री स्टार्मर का वेलकम रानी मुखर्जी और यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने किया. इस मौके पर एक्ट्रेस ने पीएम को स्टूडियो का दौरा करवाया. साथ ही उन्हें बॉलीवुड को करीब से जानने का मौका दिया. इस दौरान रानी ने ब्रिटेन पीएम और विधानी के साथ बैठकर फिल्म की स्क्रीनिंग देखी.

#WATCH | Mumbai | UK Prime Minister Keir Starmer visited Yash Raj Films today. Yash Raj Films CEO Akshaye Widhani and actor Rani Mukerji were also present with him (Video source: Pool via Reuters) pic.twitter.com/vunZNmhC6I — ANI (@ANI) October 8, 2025

तीन फिल्मों की मिली सौगात

यशराज स्टूडियो में ब्रिटेन पीएम का दौरा आम नहीं बल्कि खास था. उन्होंने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया. पीएम ने कगहा कि साल 2026 की शुरुआत से ब्रिटेन में अपनी तीन बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेगा. साथ ही इस बात पर फोकस किया कि अब बॉलीवुड में ब्रिटेन वापस आ गया है. ये फैसला दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौते का परिणाम है. दरअसल, ब्रिटेन का फिल्म उद्योग सालाना 12 बिलियन पाउंड का आर्थिक योगदान देता है. जिससे 90,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं. ऐसे में यशराज फिल्म्स का ब्रिटेन में 8 साल बाद ये कदम इस बात का संकेत है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का असर अब दिखने लगा है.

यूके में शूट हो चुकीं कई फिल्में

इस मौके पर यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा- 'यूके हमेशा हमारे लिए खास रहा है. हमारी कुछ फेमस फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वहीं फिल्माई गई थीं. ब्रिटेन पीएम कीर स्टार्मर का हमारे स्टूडियो में आना और इस साझेदारी पर साइन करना हमारे लिए सम्मान की बात है. हमने इस अवसर पर भारत और यूके के बीच कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सहयोग के रास्तों पर चर्चा की.'