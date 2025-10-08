Advertisement
ब्रिटिश पीएम तो रानी मुखर्जी के फैन निकले! यशराज स्टूडियो पहुंचते ही तीन बड़ी फिल्मों की दी सौगात

UK PM कीर स्टार्मर यशराज स्टूडियो पहुंचे. जहां पर रानी मुखर्जी और यशराज के सीईओ से बात की. इस दौरान 3 फिल्मों की सौगात भी दी.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:11 PM IST
ब्रिटेन पीएम और रानी मुखर्जी
ब्रिटेन पीएम और रानी मुखर्जी

UK PM Keir Starmer Meets Rani Mukerji: वैसे तो बॉलीवुड फिल्म का हर कोई मुरीद है. लेकिन ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर भी एक्ट्रेस के जबरा फैन निकलेंगे ये तो किसी को नहीं पता था. ब्रिटेन के पीएम दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं. जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है. ऐसे में पीएम अपना कीमती वक्त निकालकर यशराज फिल्म्स स्टूडियो पहुंचे. इस दौरान उन्हें तीन बड़ी फिल्मों की सौगात दी.

रानी से मिले ब्रिटेन पीएम

प्रधानमंत्री स्टार्मर का वेलकम रानी मुखर्जी और यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने किया. इस मौके पर एक्ट्रेस ने पीएम को स्टूडियो का दौरा करवाया. साथ ही उन्हें बॉलीवुड को करीब से जानने का मौका दिया. इस दौरान रानी ने ब्रिटेन पीएम और विधानी के साथ बैठकर फिल्म की स्क्रीनिंग देखी. 

तीन फिल्मों की मिली सौगात

यशराज स्टूडियो में ब्रिटेन पीएम का दौरा आम नहीं बल्कि खास था. उन्होंने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया. पीएम ने कगहा कि साल 2026 की शुरुआत से ब्रिटेन में अपनी तीन बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेगा. साथ ही इस बात पर फोकस किया कि अब बॉलीवुड में ब्रिटेन वापस आ गया है. ये फैसला दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौते का परिणाम है. दरअसल, ब्रिटेन का फिल्म उद्योग सालाना 12 बिलियन पाउंड का आर्थिक योगदान देता है. जिससे 90,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं. ऐसे में यशराज फिल्म्स का ब्रिटेन में 8 साल बाद ये कदम इस बात का संकेत है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का असर अब दिखने लगा है.

अमिताभ बच्चन संग 'झुंड' में काम कर चुके एक्टर बाबू रवि सिंह छेत्री की बेरहमी से हत्या, दोस्त ने तार से बांधकर उतारा मौत के घाट

 

यूके में शूट हो चुकीं कई फिल्में

इस मौके पर यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा- 'यूके हमेशा हमारे लिए खास रहा है. हमारी कुछ फेमस फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वहीं फिल्माई गई थीं. ब्रिटेन पीएम कीर स्टार्मर का हमारे स्टूडियो में आना और इस साझेदारी पर साइन करना हमारे लिए सम्मान की बात है. हमने इस अवसर पर भारत और यूके के बीच कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सहयोग के रास्तों पर चर्चा की.'

 

 

 

 

 

