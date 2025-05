बिग बॉस फेम एजाज खान की बड़ी मुश्किलें, कंटेस्टेंट्स से की अश्लील बातें, हाउस अरेस्ट शो पर हुआ बवाल, बैन की उठी मांग

Ajaz Khan Show House Arrest Complaint: टीवी एक्टर एजाज खान अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. अब एक बार फिर एक्टर अपने कंट्रोवर्शियल बयान के वजह से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. हाल ही में उल्लू एप के शो 'हाउस अरेस्ट' का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है. शो में दिखाए गए अश्लील कॉन्टेंट के वजह से इस ऐप और शो को तुरंत बंद करने की मांग की जा रही है. इस शो की कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही हैं. वीडियो को देखने के बाद से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

शो का वीडियो वायरल

हाउस अरेस्ट से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एजाज खान महिला कंटेस्टेंट से सेक्स पोजीशन के बारे में सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और कंटेस्टेंट अपने-अपने अंडर गारमेंट्स उतारते नजर आ रहे हैं. वहीं वीडियो में एक कंटेस्टेंट एजाज से कहती है कि उसे ज्यादा सेक्स पोजीशन के बारे में नहीं पता है. इस पर एजाज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि 'तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी?' जिसके बाद संकल्प और आयुषी नाम के दो लोगों को बुलाकर बोलते हैं कि सेक्स पोजीशन दिखाएं. जिसके बाद वो दोनों सेक्स पोजिशन करके दिखाती हैं. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसके बाद से ही लोग इस ऐप के खिलाफ कंप्लेंट और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

What's stopping Indian govt from banning ULLU TV and this show House Arrest

Ullu TV has been promoting soft porn for years now. This content is available to everyone including children because OTT content is not regulated.

Govt should take action against Ullu TV, Ajaz Khan &… twitter.com/LboVq8q8Vx

Incognito (Incognito_qfs) May 1, 2025