रविशंकर प्रसाद ने वापस लिया, फिल्मों की कमाई का हवाला देकर आर्थिक मंदी नकारने वाला बयान

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi shankar prasad) ने आर्थिक मंदी (financial crisis) को फिल्मों (films) की कमाई से जोड़ने वाला अपना विवादित अपना बयान वापस ले लिया है. बता दें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कथित तौर पर कहा था कि अगर फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं तो फिर देश में मंदी कैसे है?

अपने इस विवादित टिप्पणी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने एक बयान जारी किया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरे बयान का पूरा विडियो उपलब्ध है लेकिन मुझे दुख है कि बयान के एक हिस्से को संदर्भ से अलगकर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें फिल्म उद्योग पर गर्व है जो कि लाखों लोगों को रोजगार देता है और टैक्स के जरिए उल्लेखनीय योगदान भी देता है. रविशंकर ने कहा कि मैंने उन कदमों की भी चर्चा की जो मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए

रविशंकर ने कहा मोदी सरकार आम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखती है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते मैं अपना बयान वापस लेता हूं.

My comments made yesterday in Mumbai about 3 films making ₹120 Cr in a single day- the highest ever, was a factually correct statement. I had stated this as I was in Mumbai- the film capital of India. ...(1/4) pic.twitter.com/RL62YhjpZt

बता दें शनिवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं तो फिर देश में मंदी कैसे है?

#WATCH Union Minister Ravi Shankar Prasad in Mumbai: On 2nd October, 3 movies were released. Film trade analyst Komal Nahta told that the day saw earning of over Rs 120 crores, a record by 3 movies. Economy of country is sound, that is why there is a return of Rs 120 cr in a day. pic.twitter.com/fHpTqZJg4w

— ANI (@ANI) October 12, 2019