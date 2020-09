अनुराग-पायल मामले पर स्मृति ईरानी ने दिया बयान, महिला आयोग को लेकर कही ये बात

नई दिल्लीः बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag kashyap) पर अभिनेत्री पायल घोष (payal Ghosh) ने यौन उत्‍‍‍‍पीड़न के आरोप लगाए हैं. पायल ने 19 सितंबर को एक ट्वीट के जरिए अनुराग कश्यप को लेकर अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती की थी. उनके इस ट्वीट के बाद कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनके गिरफ्तारी की मांग की थी. अब इस मामले पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट Bollywoodlife.com के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कहा, 'मैं एक संवैधानिक पद पर हूं जो राष्ट्रीय महिला आयोग की निगरानी करता है. एनसीडब्ल्यू ने एक सार्वजनिक बयान दिया है, इसलिए मेरे लिए यह संवैधानिक क्षेत्र में किसी विशेष मामले को लेकर बोलना और इस पर टिप्पणी करना अनुचित होगा. उन्हें अपने तरीके से काम करने दीजिए.'

इस मामले पर महिला आयोग ने ट्वीट कर लिखा, 'पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का हैरानजनक आरोपों पर हमारी अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान. आयोग पुलिस को इस मामले में शिकायत करेगा. पीड़िता को भी इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा है.' एनसीडब्ल्यू ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए पायल घोष से आयोग को लिखित में शिकायत दर्ज करवाने और पुलिस के साथ इस मामले की जांच करने के के लिए कह चुकी हैं.

Our Chairperson @sharmarekha's statement on the shocking allegations of sexual harassment made by @iampayalghosh against @anuragkashyap72. @NCWIndia will take up the matter with police. The survivor has also been asked to send a detailed complaint to the Commission. pic.twitter.com/NpKJSXqqGR

— NCW (@NCWIndia) September 20, 2020