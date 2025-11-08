उनके लिए खा सकती हूं गोली...; विजय देवरकोंडा से शादी की खबरों के बीच बोलीं रश्मिका मंदाना, कब बजेगी शहनाई

Rashmika Mandanna Viral Statement: साउथ और बॉलीवुड की चहेती एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक साथ चर्चा में हैं. जहां वह अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं वह इन दिनों अपनी शादी को लेकर भी हेडलाइन्स में बनीं हुई हैं. हालांकि, फिल्म रिलीज से पहले रश्मिका ने फैंस के साथ खुलकर बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी लव लाइफ और 'पुष्पा 3' और एआई डीपफेक्स जैसे कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन उनके एक बयान ने बटोरा है, जिसके बाद उनकी शादी की अफवाहों को और हवा मिल गई है.

इस बयान ने विजय संग शादी की अफवाहें की तेज

गौरतलब है कि, रश्मिका मंदाना का यह इंटरव्यू ऐसे समय में आया है, जब यह खबरें जोरों पर हैं कि, वह और उनके कथित मंगेतर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने हाल ही में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली थी. हालांकि, कपल ने अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों को कई बार सगाई की अंगूठियां पहने देखा गया है.

रश्मिका को कैसे लोग पसंद हैं?

फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन के दौरान जब रश्मिका मंदाना से प्यार की परिभाषा और लाइफ पार्टनर में उनकी पसंद के बारे में पूछा गया, तो इस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा इंसान पसंद है, जो मुझे गहराई से जान सके, समझ सके. मैं नॉर्मल मिनिंग से नहीं बात कर रही बल्कि इससे लाइफ के नजरिए को समझने की अपनी क्षमता है. मुझे एक ऐसा इंसान जो समझने के लिए तैयार हो, कोई इंसान जो सच में अच्छा हो और मेरे लिए और मेरे साथ लड़ सके.'

'उनके लिए गोली खा सकती हूं...'

रश्मिका ने आगे जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए. उन्होंने कहा, 'अगर कल मेरे खिलाफ लड़ाई हो, तो मुझे पता है कि, वह आदमी मेरे साथ लड़ेगा. मैं भी वही करूंगी. मैं उसके लिए किसी भी दिन गोली गोली खा लूंगी और ये मेरी पसंद का इंसान है.' रश्मिका के इस बयान को अब फैंस विजय देवरकोंडा से जोड़कर देख रहे हैं.