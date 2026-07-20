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महज 1 फिल्म बनाने वाला वो डायरेक्टर... जिसके नाम आए 2 नेशनल अवॉर्ड, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले ही हुआ एक बड़ा हादसा; चली गई जान

जब भी हिंदी सिनेमा की बात होती है तो कई ऐसी अनोखी कहानी सुनने को जानने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर हैरानी होती है. इस इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार और फिल्ममेकर हुए, जिन्होंने अपनी कलाकार लाखों लोगों को इंस्पायर किया. वहीं कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हुए, जो पहली ही कोशिश में ऐसा मुकाम हासिल कर गए, जिसे दुनिया आज तक नहीं भुला पाई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 20, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:39 PM IST
महज 1 फिल्म बनाने वाला वो डायरेक्टर... जिसके नाम आए 2 नेशनल अवॉर्ड, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले ही हुआ एक बड़ा हादसा; चली गई जान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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