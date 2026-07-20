/महज 1 फिल्म बनाने वाला वो डायरेक्टर... जिसके नाम आए 2 नेशनल अवॉर्ड, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले ही हुआ एक बड़ा हादसा; चली गई जान

क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई फिल्ममेकर सिर्फ एक फिल्म बनाए और उसी एक फिल्म से अपनी पहचान बना ले और फिर अपनी सफलता का जश्न मनाने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दे? शायद ही आपने कभी ऐसा सुना होगा. लेकिन हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन निर्देशक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी सिर्फ एक फिल्म ने इंडियन सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ी दी. लेकिन उनकी असल जिंदगी की कहानी बेहद दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई.
आज हम जिस फिल्ममेकर की बात कर रहे हैं उनका नाम अवतार कृष्ण कौल है. उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक फिल्म बनाई और वो 1 फिल्म सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म से उनके नाम एक नहीं, बल्कि दो नेशनल अवॉर्ड आए.
साल 1974 में डायरेक्टरअवतार कृष्ण कौल की फिल्म '27 डाउन'रिलीज हुई, जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई. इस फिल्म का निर्देशन और लेखन दोनों ही अवतार कृष्ण कौल ने किया था. फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के स्ट्रगल को दिखाती है, जो अपनी इच्छाओं, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है.
इस फिल्म में उनकी हीरोइन राखी और हीरो एम.के. रैना जैसे मंझे हुए कलाकार थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन और यादगार एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली.
डायरेक्टर अवतार कृष्ण कौल का जन्म कश्मीर के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था. उन्हें बचपन से ही कला और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन उनका जीवन कभी भी आसान नहीं था. पैसों की तंगी के बावजूद, उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा.
उन्हें विदेश मंत्रालय में क्लास IV की नौकरी मिली और बाद में उन्हें अमेरिका जाने का मौका भी मिला. इस दौरान अमेरिका में उन्होंने कई तरह के काम किए और अपनी पढ़ाई पूरी की. उन्होंने न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं शादी भी कर ली.
अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद, अवतार कृष्ण कौल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी और फिल्म डायरेक्शन की बारीकियां सीखीं. इसके बाद, उन्होंने राइटर रमेश बक्शी के पॉपुलर उपन्यास 'अठारह सूरज के पौधे' को अपनी पहली फिल्म का आधार बनाया.
उन्होंने इस कहानी से इंस्पायर होकर एक ऐसी फिल्म बनाई, जिसने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और आगे चलकर अवतार की फिल्म '27 डाउन' को इंडियन सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिना गया और इसे नेशनल लेवल पर सम्मान मिला.
अवतार कृष्ण कौल की जिंदगी का सबसे बुरा समय उनकी सफलता के साथ ही सामने आया. खबरों के मुताबिक, वो मुंबई के समुद्र किनारे मौजूद थे, जहां उन्होंने किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने की कोशिश कर थे, लेकिन इस दौरान वो खुद समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई.
वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस दिन नेशनल फिल्म अवॉर्ड की अनाउंसमेंट हुई, उसी दिन उनके निधन की खबर भी सामने आई. महज 34 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए और अपनी ही सफलता को देखे ही चले गए.
अवतार कृष्ण कौल ने भले ही अपने जीवन में केवल एक फिल्म बनाई, लेकिन '27 डाउन' ने उन्हें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया. उनका सफर छोटा जरूर था, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी और कला ने उन्हें उन फिल्ममेकर की लिस्ट में शामिल कर दिया, जिन्हें समय कभी भुला नहीं सकता.