Advertisement
trendingNow13093092
Hindi Newsबॉलीवुडउर्फी जावेद बनीं गीता भारद्वाज? इस्लाम से निकाला, धर्म और नाम बदलने पर भड़कीं एक्ट्रेस; दिया मुंहतोड़ जवाब

उर्फी जावेद बनीं गीता भारद्वाज? इस्लाम से निकाला, धर्म और नाम बदलने पर भड़कीं एक्ट्रेस; दिया मुंहतोड़ जवाब

मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और अभिनेत्री उर्फी जावेद इन दिनों 'एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर विराम लगाया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उर्फी जावेद बनीं गीता भारद्वाज? इस्लाम से निकाला, धर्म और नाम बदलने पर भड़कीं एक्ट्रेस; दिया मुंहतोड़ जवाब

मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और अभिनेत्री उर्फी जावेद इन दिनों 'एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर विराम लगाया. दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया कि मुसलमानों ने उर्फी जावेद को इस्लाम धर्म से निकाल दिया है और साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर गीता भारद्वाज कर लिया. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उर्फी ने इन खबरों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि वे किसी भी धर्म को नहीं मानती हैं. उन्होंने कहा, "मैंने खुद बहुत पहले ही धर्म छोड़ दिया था. अब ये बातें कौन बना रहा है?"

धर्म बदलने की अफवाहों पर उर्फी जावेद ने तोड़ी चुप्पी

वहीं, उर्फी ने गीता भारद्वाज नाम पर फैली अफवाहों को लेकर हंसते हुए कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं है और जिन्हें जो कहना है, कहने दो. लोग खुद ही अपने मन से बातें बना रहे हैं, मैं तो किसी भी धर्म को नहीं मानती हूं. मैं नास्तिक हूं तो मुझे कहां से निकालोगे?"

Add Zee News as a Preferred Source

उर्फी इन दिनों शो 'एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6' में नजर आ रही हैं. उन्होंने शो को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं इस शो को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हूं. यह मेरा नया शो है और आगे देखते हैं कि क्या होता है. स्प्लिट्सविला एक अच्छा शो है और मैं इसका हिस्सा बनकर काफी खुश हूं."

एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6 में नजर आ रही हैं उर्फी 

उर्फी ने शो में कंटेस्टेंट के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "इस बार शो में सभी कंटेस्टेंट बहुत क्रेजी और स्ट्रेटफॉर्वर्ड हैं. हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है. इस साल के कंटेस्टेंट्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं. वे कॉन्टेंट के मामले में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं."

जब अभिनेत्री से 'द 50' में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने के लिए पूछा तो अभिनेत्री ने इनकार करते हुए कहा, "मैं ये शो नहीं कर पाऊंगी. यह शो मेरे बस का नहीं है. मैं 5 फीट की लड़की हूं, मुझसे यह नहीं हो पाएगा."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Uorfi javed

Trending news

गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
Goa News
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
CM Mann
निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि में तकनीकी मदद को आगे आया साउथ कोरिया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
Maharashtra
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिला राज्य का वित्त मंत्रालय
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
Epstein files
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
Rahul Gandhi
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
Owaisi
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान