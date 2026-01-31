उर्फी जावेद बनीं गीता भारद्वाज? इस्लाम से निकाला, धर्म और नाम बदलने पर भड़कीं एक्ट्रेस; दिया मुंहतोड़ जवाब

Trending Photos
मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और अभिनेत्री उर्फी जावेद इन दिनों 'एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर विराम लगाया. दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया कि मुसलमानों ने उर्फी जावेद को इस्लाम धर्म से निकाल दिया है और साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर गीता भारद्वाज कर लिया. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उर्फी ने इन खबरों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि वे किसी भी धर्म को नहीं मानती हैं. उन्होंने कहा, "मैंने खुद बहुत पहले ही धर्म छोड़ दिया था. अब ये बातें कौन बना रहा है?"
धर्म बदलने की अफवाहों पर उर्फी जावेद ने तोड़ी चुप्पी
वहीं, उर्फी ने गीता भारद्वाज नाम पर फैली अफवाहों को लेकर हंसते हुए कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं है और जिन्हें जो कहना है, कहने दो. लोग खुद ही अपने मन से बातें बना रहे हैं, मैं तो किसी भी धर्म को नहीं मानती हूं. मैं नास्तिक हूं तो मुझे कहां से निकालोगे?"
उर्फी इन दिनों शो 'एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6' में नजर आ रही हैं. उन्होंने शो को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं इस शो को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हूं. यह मेरा नया शो है और आगे देखते हैं कि क्या होता है. स्प्लिट्सविला एक अच्छा शो है और मैं इसका हिस्सा बनकर काफी खुश हूं."
एमटीवी स्पिलट्सविला एक्स-6 में नजर आ रही हैं उर्फी
उर्फी ने शो में कंटेस्टेंट के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "इस बार शो में सभी कंटेस्टेंट बहुत क्रेजी और स्ट्रेटफॉर्वर्ड हैं. हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है. इस साल के कंटेस्टेंट्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं. वे कॉन्टेंट के मामले में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं."
जब अभिनेत्री से 'द 50' में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने के लिए पूछा तो अभिनेत्री ने इनकार करते हुए कहा, "मैं ये शो नहीं कर पाऊंगी. यह शो मेरे बस का नहीं है. मैं 5 फीट की लड़की हूं, मुझसे यह नहीं हो पाएगा."
