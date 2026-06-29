/भव्यता, आस्था और दमदार कहानी...जूनियर NTR की नई फिल्म का ऐलान; माइथोलॉजिकल मूवी का पोस्टर आउट

Jr NTR New Movie: पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि जूनियर एनटीआर अपनी एक नई फिल्म का ऐलान करने वाले हैं. इस खबर के सामने आने के बाद से उनके फैंस उनकी नई फिल्म के ऐलान के लिए एक्साइटेड थे.
जूनियर एनटीआर ने अब फिल्म की घोषणा करते हुए फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है. अब वो एक माइथोलॉजिकल फिल्म पर काम करने जा रहे हैं, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट करने वाले हैं.
'अरविंदा समेता वीरा राघवा' की जबरदस्त कामयाबी के बाद, एक्टर और डायरेक्टर की यह मशहूर जोड़ी एक अनोखे और बड़े फिल्मी सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद जूनियर एनटीआर ने अपने X अकाउंट पर किया है. फिल्म के पोस्टर में एक त्रिशूल और भाला डीएनए (DNA) डिजाइन के साथ जुड़े दिख रहे हैं, जिस पर एक दिलचस्प टैगलाइन लिखी है 'एक त्रिशूल, एक उद्देश्य... एक दैवीय हिसाब-किताब.' मेकर्स इस फिल्म को पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक बहुत बड़ा और भव्य प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जो एक दमदार कहानी के साथ दर्शकों को भक्ति और दिव्यता से भरा एक अनोखा सिनेमाई अहसास कराएगा.
अभी फिल्म का टाइटल नहीं बताया गया है. जो पोस्टर सामने आया है उसपर लिखा है, 'NTRIVIKRAM, यानी जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम की फिल्म. पोस्टर पर अनिरुद्ध रविचंदर का नाम भी लिखा हुआ है. दरअसल, वो इस फिल्म में म्यूजिक देने वाले हैं. इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'शिव के पुत्र. पार्वती के गौरव. शाश्वत सेनापति.' आगे उन्होंने लिखा, 'और एक बार फिर त्रिविक्रम के साथ.'
बड़े लेवल पर बनने वाली और दिव्यता से भरपूर इस फिल्म में पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी, गहरे जज्बात, सांसें रोक देने वाला एक्शन और एक शानदार नई दुनिया देखने को मिलेगी. इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही कमाल की क्रिएटिव टीम एक साथ आई है. देश के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इस फिल्म से जुड़े हैं, जो इसे एक बहुत ही ग्रैंड म्यूजिकल एक्सपीरियंस देंगे और इस महाप्रोजेक्ट में एक नया रोमांच जोड़ेंगे.
इस फिल्म को 'हारिका एंड हासिने क्रिएशंस' के प्रतिष्ठित बैनर तले एस. राधा कृष्ण (चाइना बाबू) और 'एनटीआर आर्ट्स' के तहत नंदामुरी कल्याण राम मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तेलुगु सिनेमा की सबसे कामयाब एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियों में से एक का रीयूनियन कराने वाली इस फिल्म की कहानी खुद त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखी है और वही इसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जबकि म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का होगा. दो बड़े और ताकतवर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बन रहा यह प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे भव्य और बड़े धमाकों में से एक होने जा रहा है.