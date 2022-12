Urfi Javed Video: जब उर्फी जावेद को बैकलेस ब्लाउज में देखते ही पास पहुंचे मौलाना, रिएक्शन देख लोग रह गए हक्के-बक्के

Urfi Javed Backless Blouse Look: उर्फी जावेद (Urfi Javed) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उर्फी (Urfi Javed New Look) अपने अतरंगी अंदाज के कारण जहां भी जाती हैं सारी लाइमलाइट खींच लेती हैं. ऐसा ही एक वायरल वीडियो में भी देखने को मिल रहा है, उर्फी (Urfi Javed Viral Video) के बोल्ड अंदाज पर जैसे ही एक मौलाना की नजर पड़ती है वह खुद को एक्ट्रेस संग सेल्फी लेने से रोक नहीं पाते हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, नेटीजन्स जमकर उर्फी और मौलाना की सेल्फी पर चर्चा कर रहे हैं.

उर्फी के बैकलेस लुक ने मचाया तहलका

उर्फी जावेद (Urfi Javed Viral Video) का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में उर्फी पैपराजी के लिए पोज करती दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भी उनके साथ फोटोज क्लिक करवाने लगे, उसी लिस्ट में एक मौलाना भी शामिल थे.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब उर्फी (Urfi Javed) एक फैन के साथ फोटो क्लिक करवा रही थीं, तभी एक मौलाना उनके पास आते हैं और सेल्फी क्लिक करने लगते हैं, तब उर्फी बेहद ही शालीनता के साथ उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं. उर्फी जावेद और मौलाना का ये पुराना वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

उर्फी जावेद अतरंगी फैशन सेंस है खूब पॉपुलर

उर्फी जावेद (Urfi Javed Photos) ने अपने अतरंगी फैशन सेंस के चलते सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. उर्फी (Urfi Javed Instagram) के फैंस उनकी एक-एक तस्वीर और नए लुक की वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं. उर्फी जावेद इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि आए दिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर उर्फी का स्टाइल कॉपी करने का आरोप लगता रहता है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं