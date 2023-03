Urfi Javed: गजब! गुलाब की पंखुड़ी से उर्फी ने सजाया हुस्न, हसीन अदाएं देख लोगों ने दातों तले दबाई उंगली

Urfi Javed Viral Video: अजीबोगरीब फैशन की मल्लिका उर्फी जावेद (Urfi Javed) अक्सर ही लोगों को अपना अतरंगी स्टाइल दिखाकर सोच में डाल देती हैं. इस बार उर्फी जावेद (Urfi Javed Bold Look) का ऐसा लुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे देख लोगों के पूरी तरह से होश उड़े जा रहे हैं. वायरल वीडियो में उर्फी जावेद (Urfi Javed Viral Video) खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही हैं और हसीना ने अपना हुस्न भी उन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों से ढ़का है...

Urfi के फैशन ने उड़ाए लोगों के होश!

उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) वायरल वीडियो के शुरू में गुलाब की हजारों पंखुड़ियों के बीच दिखाई देती हैं. उर्फी (Urfi Javed Instagram) पर लगातार गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही होती है और उर्फी (Urfi Javed New Look) उन्हीं पंखुड़ियों से अपना शरीर ढ़के नजर आती हैं. उर्फी जावेद कपड़ों के बिना गुलाब की पंखुड़ियों से अपना हुस्न ढ़का होता है. उर्फी की मोस्ट रिवीलिंग फैशन को देख लोग अपने नाखून चबाने पर मजबूर हो गए हैं. उर्फी (Urfi Javed Boyfriend) के वायरल लुक पर नेटीजन्स जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.

Urfi Javed का वर्कफ्रंट

उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) ने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीवी एक्ट्रेस की थी लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी अतरंगी फैशन ने दिलाई. आज उर्फी बड़े-बड़े डिजाइनर्स और मैग्जीन के कवर पेजेस पर छाई हुई हैं. एक समय ऐसा था जब उर्फी (Urfi Javed Dress Ideas) ने अपना अतरंगी फैशन दिखाया तो लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. ट्रोल तो ट्रोल कई लोगों ने उर्फी के कपड़ों और उनके कैरेक्टर पर तक सवाल किए. आज वही उर्फी अपने अतरंगी फैशन का कमाल दुनिया को दिखा रही हैं.

