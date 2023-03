Urfi Javed New Look: हाय दइय्या! उर्फी जावेद ने अब ये क्या शरीर पर लपेट लिया, अतरंगी लुक देख भौचक्के रह जाएंगे आप

Urfi Javed New Look Video and Photos Viral: अतरंगी फैशन की क्वीन उर्फी जावेद (Urfi Javed) हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में अपने हुस्न का दीदार कराती नजर आई हैं. उर्फी (Urfi Javed New Dress) ने हीरोइन अवार्ड्स में अपने अतरंगी अंदाज में शरीर पर नाग लपेट लिया है. जी हां...उर्फी (Urfi Javed Dress Ideas) ने नए लुक में हुए सांप के स्टाइल का चमकीला टॉप पहन लोगों के होश उड़ा दिए हैं. उर्फी (Urfi Javed New Look Video) ने सांप के स्टाइल वाले टॉप के साथ में स्टाइलिश स्कर्ट कैरी की है. उर्फी (Urfi Javed Bold Look) के नए लुक की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं...