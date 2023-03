Urfi Javed: उफ्फ! उर्फी के अतरंगी फैशन का कमाल, नहीं देखा होगा साइकिल की चेन का ऐसा इस्तेमाल, लुक देख उड़े लोगों के होश

Urfi Javed Viral Video: उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने इंटरनेट की दुनिया में अतरंगी फैशन और बोल्ड अंदाज के दम पर पॉपुलैरिटी हासिल की है. इंटरनेट सेंसेशन बन चुकीं उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) पहले तो साइकिल चलाती नजर आ रही हैं, फिर उनकी साइकिल की चेन टूट जाती है. तभी बस उर्फी (Urfi Javed New Look) के दिमाग की बत्ती जलती है और वह टूटी चेन से अपने लिए टॉप और स्कर्ट बना डालती हैं.

Urfi के अतरंगी लुक ने चौंकाया! उर्फी जावेद (Urfi Javed Viral Video) वायरल वीडियो में की शुरुआत में सड़क पर ग्रीन कलर की ब्रालेट और शॉर्ट्स पहनकर साइकिल चलाती नजर आ रही हैं. तभी उनके साइकिल की चेन टूट जाती है, पहले तो उर्फी (Urfi Javed Instagram) कुछ सोचते हुए चेन घुमाती हैं फिर वह मुस्कुराती हैं. बस पलक झपकते ही उर्फी जावेद (Urfi Javed) शरीर पर बस साइकिल की चेन लपेटे दिखाई देती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) ने टॉप के साथ-साथ स्कर्ट भी साइकिल की चेन का बना देती हैं. उर्फी की मोस्ट रिवीलिंग ड्रेस देख नेटीजन्स के होश उड़ गए हैं, लोग हसीना के लुक पर जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Uorfi (@urf7i) Urfi अपने ही फैशन को देती हैं मात! उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) ऐसे तो एक एक्ट्रेस हैं लेकिन उन्हें अतरंगी फैशन ने ही पहचान दिलाई है. ऐसे में उर्फी जावेद हर दिन अपने नए-नए फैशन का नमून फैंस को दिखाती रहती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Controversy) कभी साइकिल की चेन, कभी कपड़े सुखाने वाली चिमटी से बनी ड्रेस पहनकर दुनिया के सामने आई हैं. उर्फी जावेद हर बार अपने नए आउटफिट में पुराने से बेहतरीन करने की कोशिश करती हुईं नजर आती हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे