Urfi Javed New Look: उर्फी का नया बवाल! आईब्रो ब्लीच के बाद बालों का किया ऐसा हाल; लुक देख फैंस को आ जाएंगे चक्कर

Urfi Javed Bold Look: अतरंगी फैशन की क्वीन उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने एक बार फिर से अपने बोल्ड अंदाज ने लोगों की रातों की नींद उड़ाने की प्लानिंग कर ली है. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Video) ने अपने नए लुक के दर्शक कराकर फैंस को कंफ्यूज कर दिया है कि उनकी तारीफ की जाए या फिर ट्रोलिंग. जी हां... उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) ने इस बार अपनी आईब्रो ब्लीच करने के साथ-साथ लंबे काले बालों को गुलाबी रंग का कर दिया है.

Urfi Javed का नया लुक देगा 440 वॉल्ट का झटका! उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) ने अपने नए लुक की झलकियां इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की हैं, जिसे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर पेज ने रीशेयर किया है. उर्फी (Urfi Javed Pink Hairs) फोटोशूट की बीटीएस वीडियो में एकदम अजीबोगरीब फैशन की महारानी की तरह लग रही हैं. वीडियो में उर्फी (Urfi Javed Bold Video) ब्लैक कलर का ऑफ शॉल्डर गाउन पहने दिख रही हैं, जिस पर कुछ लोग सिल्वर रंग के डर्टी स्टिकर लगा रहे हैं. इस बार उर्फी (Urfi Javed Instagram) के आउटफिट से ज्यादा उनकी ब्लीच्ड आईब्रोज और गुलाबी बाल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) Urfi ने अपने ही फैशन को दी मात! उर्फी जावेद ने अपने लेटेस्ट लुक में बेहद ही लाउड मेकअप कैरी किया है, हसीना के बालों का रंग देख नेटीजन्स की रातों की नीदें गायब हो गई हैं. उर्फी जावेद अपने इसी अतरंगी और अजीबोगरीब फैशन सेंस के लिए जाती हैं. उर्फी कभी अपने कपड़े काटकर नई ड्रेस बना लेती हैं तो कभी घड़ियों की स्कर्ट पहनकर बाजार में निकल पड़ती हैं. उर्फी हर बार अपने पिछले आउटफिट से कुछ अलग हटकर करती हैं. उर्फी का यही जलवा लोगों को पसंद आ रहा है. Urfi हुईं ट्रोल उर्फी जावेद (Urfi Javed) को सोशल मीडिया पर नए लुक को लेकर कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं. उर्फी (Urfi Javed Troll) के वीडियो को जब सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने रीशेयर किया तो लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने तो उर्फी को चुड़ैल तक बता डाला. दूसरे यूजर ने लिखा- इसके आउटफिट डिजाइनर के सात अब मेकअप आर्टिस्ट भी पागल हो गया है. एक अन्य यूजर ने उर्फी को एनाबेल से तक कंपेयर कर डाला.