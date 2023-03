Urfi Javed के अतरंगी फैशन की कोई हद नहीं! पत्थरों से बनाई ऐसी ड्रेस, देखकर एक ही जगह अटकीं लोगों की नजरें!

Urfi Javed Viral Video: 'पत्थर से ना मारो मेरे सनम को...' क्योंकि वो उससे भी ड्रेस बना लेगी. बिल्कुल आप सही समझे अतरंगी चीजों की ड्रेस बनाने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) की ही यहां बात हो रही है. उर्फी (Urfi Javed New Look) ऐसे तो एक एक्ट्रेस हैं लेकिन वह हर दिन अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करके इंटरनेट पर छाई रहती हैं. हाल ही में भी उर्फी (Urfi Javed Video) का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पत्थरों से बनी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उर्फी (Urfi Javed New Dress) के इस कमाल के फैशन सेंस वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है...