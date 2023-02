Urfi Javed फैशन क्वीन से बनीं कंट्रोवर्सी क्वीन! गुस्से में पहले शख्स का छीना फोन फिर किया ये काम...

Angry Urfi Javed Video Viral: इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) का गुस्से में तिलमिलाता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) वायरल वीडियो में एक शख्स पर गरजती हुई दिखाई दे रही हैं. दरअसल, बिना परमिशन के वीडियो बनाने पर उर्फी इतना नाराज हो गईं. नाराजगी के साथ गुस्से में उर्फी (Urfi Javed New Look) ने फिर जो बवाल काटा है उससे फैशन क्वीन नेटीजन्स की नजरों में कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई हैं.

Urfi ने जमकर लगाई फटकार!

हाल ही में उर्फी जावेद (Urfi Javed Viral Video) एक सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची थीं. जहां उन्होंने लोगों को साफ कहा था कि सेट पर कोई भी उनकी वीडियो नहीं बनाएगा लेकिन एक शख्स ने छिपकर उनका वीडियो बना लिया. वायरल वीडियो में उर्फी (Urfi Javed Instagram) उस शख्स पर बुरी तरह गरजती हुए कह रही हैं, 'मना किया था ना कि नहीं बनानी है वीडियो.' गुस्से में आगबबूला उर्फी वहां मौजूद लोगों को शख्स का फोन चेक करने के लिए भी कहती हैं.

आगबबूला Urfi का अंदाज देख नेटीजन्स हैरान!

उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) गुस्से में बॉडीगार्ड से शख्स का फोन लेने के लिए कहती हैं. साथ ही कहती हैं वीडियो डिलीट कीजिए. उर्फी जावेद (Urfi Javed Angry on Set) का गुस्से वाला वीडियो सेलेब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. गुस्से में उर्फी (Urfi Javed New Viral Video) को देख उनके फैंस काफी हैरान हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनके इस एक्शन को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ उन्हें ट्रोल करते दिख रहे हैं. उर्फी वीडियो में पूरे कपड़े पहने दिखाई दे रही हैं, उन्होंने बैल बॉटम पैंट के साथ लॉन्ग कोट पेयर किया है.

