Urfi Javed New Look: उर्फी है कमाल! बालों में गजरा लेकिन बदन पर लपेटी अतरंगी चीज, नया लुक देख लोग बोले- गजब बवाल...

Urfi Javed New Dress: उर्फी जावेद (Urfi Javed) का नाम टीवी की मोस्ट बोल्ड हसीनाओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है. उर्फी (Urfi Javed Photos) अपने स्टाइल को लेकर इतना एक्सपेरिमेंट करती हैं कि लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं. उर्फी (Urfi Javed New Look) हर दिन अपने अतरंगी अंदाज से लोगों को दंग कर देती हैं, इस बार भी हसीना ने कुछ ऐसा ही किया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) हाल ही में अपने नए लुक में स्पॉट हुई हैं. नए लुक में उर्फी ने बालों में तो गजरा लपेटा है लेकिन वहीं बदन पर रस्सियों की ड्रेस पहनी है.

Urfi के अतरंगी स्टाइल ने उड़ाए होश! उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) ने अपने नए लुक से इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. उर्फी नए लुक में स्किन कलर के अंडरगारमेंट्स पर हरे रंग की रस्सियों से बनी ड्रेस पहनी है. ड्रेस में उर्फी (Urfi Javed Bold Look) ने रस्सियों का छोटा-सा टॉप और रस्सियों की ही पैंट पहनी है. हसीना की ड्रेस कुछ ऐसी लगती है जैसे बैडमिंटन ग्राउंड की नेट उन्होंने शरीर पर पहन ली है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Dress Ideas) के नए लुक में ट्विस्ट तबह आता है जब वह अपने बालों की चोटी दिखाती हैं.

Urfi ने बालों में लपेटा गजरा..! उर्फी जावेद (Urfi Javed Family) नए लुक में अपने बालों की चोटी गूंथी है और फिर उसे पूरी तरह से फूलों के गजरे से लपेट लिया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Sister) ने अपना नए लुक में शरीर को अतरंगी अंदाज से तो ढका ही साथ ही बोल्ड लिपकलर के साथ मेकअप भी किया. उर्फी जावेद (Urfi Javed Boyfriend) के अतरंगी फैशन वाला नया लुक इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. Urfi हैं इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed Father) ने ऐसे तो अपने करियर की शुरुआत एक एक्ट्रेस के तौर पर की थी लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी अतरंगी फैशन ने दिलाई है. बड़े भैया की दुल्हनिया जैसे सीरियल से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वालीं उर्फी जावेद (Urfi Javed Net Worth) आज दुनियाभर में अपने अजीबोगरीब स्टाइल के लिए फेमस हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Trolling) की हर दिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, तो वहीं उनके फैंस तारीफों में पुल बांधते नजर आते हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उर्फी के बारे में बात नहीं करता है. यही कारण है कि महज 25 साल की उम्र में उर्फी जावेद अतरंगी फैशन के कारण इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं.