Urfi Javed New Look: कटे-फटे कपड़े पहन उर्फी ने फिर दिखाया अतरंगी अंदाज, ड्रेस को नाम देते हुए बोल गईं ऐसी बात!

Urfi Javed New Dress Video: उर्फी जावेद (Urfi Javed) ऐसे तो एक एक्ट्रेस हैं लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी अतरंगी फैशन और बेबाक अंदाज ने दिलाई है. इसी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) हर दिन अपने अजीबोगरीब अंदाज से लोगों को चौंकाती नजर आती हैं. इस बार भी उर्फी (Urfi Javed Video) ने चौंकाने वाला काम ही किया है, हसीना ने ग्रीन शेड के एक स्कर्ट और टॉप पर इतनी कैंची चलादी है कि लोगों को लुक समझने के लिए खूब माथा पच्ची करनी पड़ रही है