Urfi Javed ने कपड़े उतारकर क्यूं लपेटा बदन पर सिर्फ धागा, खुद दी अपने बोल्ड लुक पर सफाई

Urfi Javed Comment On Her Bold Look: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) हर बार अपने अतरंगी अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने एक वीडियो इंस्टाग्राम शेयर किया था, जिसे देख फैंस की सांसे ही अटक गईं. उन्होंने वीडियो में सिर्फ ग्रीन कलर का धागा पहमा हुआ है. इस लुक की वजह से उर्फी (Urfi Javed) को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था. क्योंकि ये पहली बार था जब फैशन डीवा ने इतना ज्यादा हॉट वीडियो शेयर किया है. हालांकि, अपने उस लुक को लेकर उर्फी ने सफाई भी दी और बताया कि उन्होंने इतना हॉट लुक क्यों कैरी किया.

उर्फी का सबसे बोल्ड लुक

कुछ समय पहले ही उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वीडियो में उर्फी हरे रंग के धागों से बनी ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. वीडियो में उर्फी का लुक खूब चर्चा में रहा. वहीं, इस लुक के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उर्फी जावेद को बुरी तरह से ट्रोल किया. इसके बाद उर्फी ने वीडियो में अपने लुक पर सफाई पेश की और बताया कि उन्होंने ये ड्रेस आखिर क्यों पहनी थी.

उर्फी जावेद ने कही ये बात

उर्फी जावेद (Urfi Javed) के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ. आप देख सकते हैं कि उर्फी वीडियो में टॉपलेस नजर आ रही है. वीडियो के लेकर उर्फी के लिए तरह-तरह की बातें हो रही थी. हालांकि, उर्फी ने इस पर अपनी राय रखते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा-'मेरी इस ड्रेस का एक मतलब है. इंडिया में कैसे औरतों को शादी के दिन सुंदर दिखने के लिए पिंक और शाइनी जूलरी पहनाई जाती है. लेकिन वो सभी उन्हें पहनकर ठीक से चल भी नहीं पाती'. खैर, अब उर्फी के इस बयान और उनके लुक में क्या ताल्लुख था ये तो वही बता सकती हैं. लेकिन उनके लुक की ही तरह उर्फी का बयान भी काफी चर्चा में रहा था.

